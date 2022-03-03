Bruno Vandermeulen ve Danny Veys’in kitabı: Kaplumbağa Geldi Bir Gün Tek Başına

Bruno Vandermeulen ve Danny Veys’in kitabı: Kaplumbağa Geldi Bir Gün Tek Başına

Sanatçılar Bruno Vandermeulen ve Danny Veys’in tarihi değiştirilmiş manzara kavramına odaklanan fotoğraflarından oluşan Kaplumbağa Geldi Bir Gün Tek Başına.

Kaplumbağa Geldi Bir Gün Tek Başına kitabı, Poblome’un yazılarıyla birlikte, Judith Desmyttere’in kitaba da adını veren şiirini, Meşher Direktörü Bahattin Öztuncay’ın baskı tekniklerine dair yazısını ve Jan Baetens’in “Retorik Olarak Fotoğraf” başlıklı metnini İngilizce ve Türkçe olarak okurla buluşturuyor.

Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi’nin (ANAMED) kitaptan yola çıkarak hazırladığı “Geçmiş ve Şimdinin Buluşması: Fotoğrafik Bir Keşif” sergisi de kitapla eş zamanlı olarak izleyiciyle buluşuyor.

Vehbi Koç Vakfı, Yapı Kredi Yayınları, KU Leuven, LUCA School of Arts ve Sagalassos Arkeolojik Araştırmaları Projesi katkılarıyla 27 Şubat-17 Ekim 2022 tarihleri arasında düzenlenen sergide, Bruno Vandermeulen ve Danny Veys’in geniş format analog fotoğraf makinesiyle siyah-beyaz film üzerine oluşturduğu fotoğrafların yanı sıra Ömer M. Koç Koleksiyonu’ndan 19. yüzyıl fotoğraf ve albümleri de yer alıyor.

SANATÇILAR HAKKINDA

Bruno Vandermeulen

Görsel sanatlar, fotoğrafçılık alanında yüksek lisans derecesi sahibi (LUCA School of Arts, Campus Sint-Lukas Brüksel, Belçika, 1995). 2002 Yılında KU Leuven’e katıldı ve halen KU Leuven Kütüphanelerinde Dijitalleştirme ve Dokümantasyon çalışmalarını yönetiyor.

Danny Veys

Görsel sanatlar, fotoğrafçılık alanında yüksek lisans derecesi sahibi (LUCA School of Arts, Campus Sint-Lukas Brüksel, Belçika, 1995). 2003 yılından bu yana LUCA Sanat Okulu’nda film temelli fotoğrafçılık dersleri veriyor.

Bruno Vandermeulen ve Danny Veys 2003 yılından beri Sagalassos Arkeolojik Araştırmalar Projesi’ne bağlı olarak çalışıyor. 2008 yılından bu yana Sagalassos ve çevresinde tarih ile manzara ilişkisi üzerinde çalışıyorlar.