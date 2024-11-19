Bu benim başıma gelmez dediğiniz her şey gerçekleştiğinde bu kitabı okuyun

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Ünlü fenomen Demet Işıl, hastalık ve ayrılıklar eşliğinde fiziksel ve ruhsal bir savaşın içinden geçip kendini yeniden inşa ediyor. Boşandığı ve hayata sıfırdan başladığı bu zorlu süreçte, yaşadığı tüm zorlukları ve deneyimlerini samimiyetle okuyucusuyla paylaşıyor.

Bu kitap, bir kadının yeniden doğuşuna tanıklık edenlere bir umut ışığı yakarken, aynı zamanda hayatta karşılaşılan her darbenin bir fırsata nasıl dönüştürülebileceğini gösteriyor.

Yeniden başlamak isteyenler için ilham kaynağı olacak bu yolculukta, elinizdeki malzemelerle nasıl mutlu olunacağını öğrenecek, başınıza gelen hiçbir şeyin tesadüf olmadığını fark edeceksiniz. Kendinize bir iyilik yapın, bu yolculuğa siz de katılın. Her şey ters gittiğinde bile yeniden ayağa kalkmanın mümkün olduğunu keşfedin.

HAYATIN BEKLENMEDİK ZORLUKLARI

Demet Işıl’ın yeni kitabı Eldeki Malzemelerle Mutlu Olma Sanatı, hayatın beklenmedik zorluklarıyla başa çıkma konusunda okuyuculara ilham veriyor. Kanserle olan mücadelesini, bir boşanmanın getirdiği duygusal süreçleri ve kendine yeniden tutunma yolculuğunu anlatan Işıl, okurlarına eldeki malzemelerle mutluluğun yollarını keşfetme fırsatı sunuyor.

Işıl, kanserle mücadele, boşanma, annelik ve yalnızlık gibi birçok karmaşık süreci hayatına dahil ederken, eldeki malzemelerle mutluluğu yeniden yaratmanın formülünü arıyor. Kendi tecrübelerini samimi ve içten bir dille anlatırken, okuyucularına da aynı mücadele gücünü aşılamayı hedefliyor.

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YAŞAMIN KAÇINILMAZ DEĞİŞİMLERİ

Yaşamın kaçınılmaz değişimlerine karşı hazırlıksız yakalanan her bireyin kendine dair bir şeyler bulabileceği bu kitap, içsel gücü keşfetmek ve kendiyle barışmak isteyen okurlar için güçlü bir rehber. Eldeki Malzemelerle Mutlu Olma Sanatı, kendini yeniden keşfetmek ve hayatı olduğu gibi kabul etmek isteyenlere yol gösteriyor.

Yazar kitabını şöyle anlatıyor;

"BU BENİM BAŞIMA GELMEZ"