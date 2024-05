Bu yıla damgasını vuracak çizgi roman Beni Böyle mi Görüyorsun? kitabını çocuklar çok sevecek Bir daha gerçekten eve dönebilir misiniz? Bağımsız çizgi roman yaratıcısı dendiğinde akla gelen ilk aile olan Hernandez kardeşlerin Jaime’si yazdığı ve çizdiği Beni Böyle mi Görüyorsun? kitabının ana sorusu bu.

Son beş yılın tefrika edilmiş çizgi romanlarını bir araya getiren Beni Böyle mi Görüyorsun?; dostluk, yaşlanma ve geçmişin bugünü nasıl gördüğümüzü nasıl şekillendirdiğine dair dokunaklı bir hikâye.

Her zaman karakterleri hem fiziksel hem de ruhsal özelliklerini oldukça derinlemesine işlemesiyle bilinen Hernandez'in, Maggie hakkında otuz yıl daha yazmaya devam edebileceğini ve Maggie'nin hem okurlarını hem de yaratıcısını değiştirmeye ve büyülemeye devam edeceğini fark ediyor insan.

"Beni Böyle Mi Görüyorsun?” adlı kitapta, en yakın arkadaşlar Maggie ve Hopey, sevdiklerini evde bırakarak eski mahallelerinde düzenlenen bir punk-rock buluşmasına katılmak için gönülsüzce bir hafta sonu yolculuğuna çıkarlar.

Şimdiki zaman, dostluklarının çok belirleyici aşamalarından biri olan 1979’da yaşanan olaylara bir geri dönüşle ustaca örülmüştür. Gençliğin yenilmezlik sanrısı, gerçekten yaşanmış olan hayatların getirdiği tüm aşk, kalp kırıklığı, pişmanlık ve öz farkındalığı ile ustaca harmanlanmıştır.

Kitap için ne dediler

“Jaime Hernandez, yaşam dediğimiz şeyin içindeki pişmanlıkların, yanlış anlamaların ve beklenmedik mutlulukların birikimini sessizce belgelemeye on yıllarını harcadı. O, Amerika’nın en büyük hikâye anlatıcılarından biridir ve O’na sahip olduğumuz için şanslıyız.”

Joseph Fink (Welcome to Night Vale and Alice Isn’t Dead)

“Jaime, şeytani gülücüklerin ve tatlı kurnazlıkların ustasıdır. Hopey ve Maggie o kadar gerçek ki, hikayelerine nereden dahil olursam olayım sıcaklıklarını, karmaşıklıklarını ve mizahlarını derinlemesine hissedebiliyorum, O’nlar benim en eski, en yakın, birlikteyken gülme krizlerine girdiğimiz en iyi arkadaşlarım gibi hissettiriyorlar.”

Lisa Hanawalt (BoJack Horseman)

Sayfa: 96

"Jaime, çok dilli kültürümüzün ürettiği en yetenekli sanatçılardan biridir.”

John Hodgman (Vacationland and

The Areas of My Expertise)

“Jaime’nin eseri, son 35 yılın en iyi kurgusal eserlerinden biridir.”

Neil Gaiman (American Gods)

