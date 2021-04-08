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- Bugün çok okunan kitapların yazarları zamanında yayınevi bulamamış
Bugün çok okunan kitapların yazarları zamanında yayınevi bulamamış
- Özel İçerik
- 08.04.2021 - 12:06
- Güncelleme : 08.04.2021 - 13:55
Bugün çok satan listelerde gördüğümüz kitapların hiçte kolay bir şekilde o raflarda yer almamış. Dünyanın önde gelen edebiyatçıların yazdıkları eserleri yayınevleri tarafından "çok satmaz" "okurlar beğenmez" "gereğinde fazla kalın" gibi gerekçelerle yazarına teslim edilmiş.
Fakat bugün baktığımızda reddedilen kitaplar binlerce okura ulaşarak, evrenselliği yakaladılar. Yayınevleri tarafından basımı gerçekleştirilemeyen kitaplar arasında;
J. R. R. Tolkien'in fantastik türde olan romanı Yüzüklerin Efendisi, J.K. Rowling'in Haryy Potter kitabı, Viladimir Nobakov'un Lolita romanı gibi eserler yer alıyor. Defalarca deneyip kitabını bir türlü yayınlatmayan ve bunun sonucunda psikolojik sorunlar yaşayarak intihar eden yazarlar bile var.
Detaylar haberimizde...
VLADIMIR NABAKOV - LOLITA
Dünya çapında 50 milyon okunan Lolita romanının yazarına editör Blance Knoph'un gönderdiği mektup:
“Hayatım,
Ofistekilerin Nabokov’un Lolita’sına hayır demeleri uzun sürdü ama ikimiz de bu kitabı basamayacağımızı biliyorduk. Kitabı geri istiyor musun? İstemiyorsan onu arşivlerimizde saklayacağız. Lütfen haber ver. Bu kitabı basacak bir yayıncı bulabilecek misin, merak ediyorum.”
Nabakov
JOHN KENNEDY TOOLE - ALIKLAR BİRLİĞİ
Yazarın, başyapıtı olarak gördüğü eserinin defalarca reddedilmesine dayanamayıp 32 yaşında intihar etti. Ve yazarın ölümünden 12 yıl sonra, eseri Pulitzer ödülüne layık görüldü.
Toole
ADAM FAWER - OLASILIKSIZ
Adam Fawer’in satış rekorları kıran kitabı tam 50 yayınevi tarafından satılmayacağı düşüncesiyle geri çevrildi.
Fawer
GEORGE ORWELL - HAYVAN ÇİFTLİĞİ
1944 yılında bu ünlü eseriyle Faber&Faber yayınevinin başındaki T. S. Eliot’ın kapısını çalan Orwell, Eliot’ın karısı tarafından şu cevapla reddedildi:
"Benim bu yapıtla ilgili genel tatminsizliğimin temeli, en yalın haliyle, yapıtın olumsuz havası. Yazarın istediklerine, karşı çıktığı şeylerin bazılarına sempati duyuyorum ama kitaba hakim olan ve genelinde Troçkist diyebileceğim bakış ikna edici değil.”
Orwell
MARGARET - MITCHELL - RÜZGAR GİBİ GEÇTİ
Yayımlandığı günden beri çok satan ve hala popülerliğini kaybetmemiş olan Rüzgar Gibi Geçti, kimsenin iç savaşı okumak istemeyeceği gerekçesiyle gönderildiği yayınevi tarafından reddedildi.
Mitchell
MARSEL PROUST - KAYIP ZAMANIN İZİNDE
Proust’un kitabı editör tarafından önce reddedildi ancak sonrasında ciltlere bölünerek basılacağı söyledi:
“Eğer yazar buna razı olmazsa, o zaman unutsun gitsin.”
Proust
ANTON ÇEHOV
Çehov’un küçük hikayelerinin yayımlandığı derginin editörü, ona daha yazması için diretiyordu. Başlarda mecbur kaldığı bu üslup ise zamanla onun yapıtlarının en önemli özelliği oldu.
GÜLTEN DAYIOĞLU - FADİŞ
Türkiye’nin en önemli çocuk kitabı yazarlarından biri olan Gülten Dayıoğlu’nun Fadiş’i yıllarca basılmayı bekledi.
Dayıoğlu
Kulin
Ayşe Kulin de 25 yıl boyunca romanlarını basacak bir yayınevi aradı.
Ergül Tosun
Kitap sayfası için iletişim:
ergul.tosun@ensonhaber.com