Bugün Dünya Öykü Günü: Bu güne özel tavsiye üç öykü kitabı

Bugün Dünya Öykü Günü... Hepimize kutlu olsun ve öykü hayatımızdan hiç eksilmesin. Bugüne özel siz okurlar için üç kitap tavsiye ediyoruz.

Her sene kutlanan Dünya Öykü Günü, 14 Şubat Sevgililer Günü ile aynı gün kutlanıyor. 2003'ten beri kutlanan Dünya Öykü Günü'nün mucidi ise bir yayıncı:

Özcan Karabulut...

Sevgi hayatımızdan hiç eksilmesin; Dünya Öykü Günü kutlu olsun...

Bugüne özel siz öykü severlere okuma şenliği için üç kitap tavsiye ediyoruz...

Buyurun...

Öykü Sersemi

Güneşin altında her şey dolu gibi, ama içi boş; her şey yeni gibi ama eskimiş; bir umut var gibi ama elimizin uzanmadığı bir yerde; bazı yaşayanlar kayıp, bazı ölenler henüz gitmemiş. Bir yanlışlık var ama ben düzeltemem ki. Ben düzeltmeyi bilmiyorum ki.

Sayfa: 152

Alacakaranlıkta Bir Öykü





Bütün yapıtlarında ele aldığı konularla ve anlatımıyla okuru kolayca kendine bağlayan Stefan Zweig, okurunu düşündürür de. Çünkü o bir umut yazarıdır. Her zaman barışı, iyiliği düşleyen, savaş karşıtı, çok yanlı insancıl bir yazardır. Eserleriyle okurunu yüreklendirir, onu kendine tiryaki eder, ona yaşam sevinci aşılar.

Sayfa: 96

On İki Gezici Öykü

Buyük yazarın dokunaklı öyküleri...

Sayfa: 116

NASIL DOĞDU...

Yazar Özcan Karabulut’un 1996’da çıkardığı Düşler Öyküsü Dergisi, 1997’de Ankara Öykü Günleri’nin başlamasına vesile olmuştu.

Bu ilk kıvılcım, bir ateş topu olma yolunda ilerledi. 1997’da başlayan öykü günleri, Kasım 2003’te, 69. Uluslararası P.E.N. Dünya Kongresi’nde onay alan Dünya Öykü Günü’nü doğurdu.

Ergül Tosun

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ergul.tosun@ensonhaber.com