Buket Uzuner: Otobiyografik eserler çok cesaret ister Türk edebiyatının önemli kadın yazarlarından olan Buket Uzuner, en çok okunan yazarların başında geliyor. Uzuner; "Otobiyografik eserler yazmak cesaret işi" dedi.

Haber Merkezi

Yazar ve programcı Deniz Yüce Başarır'ın konuğu olan Buket Uzuner'den edebiyata dair açıklamalar. Buket Uzuner, Türkiye'de çok okunan ve bilinen yazarların başında geliyor.

Yazdığı her romanı adeta yok satan Buket Uzuner; otobiyografik eserler hakkında konuştu. Bu tür eserlerin yazılmasını zor olduğunu belirten Uzuner; "Otobiyografik eserler vermek çok cesaret gerektiriyor" dedi.

Uzuner;

“Bazı yazarların okur olarak biz yazdıklarını severiz bazı yazarlar ise kimlikleri, kişilikleri ve hayatlarıyla hayatımıza girer. Kendinize benzeyen yazarlara yakın hissedersiniz. İnsan kendisine çok benzeyen birisinin ve bütün sıkıntılara rağmen başarmış birisinin kendisine önderlik, etmesinden çok hoşlanıyor. Benim kitaplarımı sevenler bilir, benim için mizah çok önemlidir. Romain Gary’nin kendisini çok etkileyen yönlerinden birisinin bu güçlü mizah duygusudur."

Şafakta Verilmiş Sözüm Vardı’nın, okuduğu ilk otobiyografik roman olduğunu belirten başarılı yazar;

"Bu tür eserler cesaret ister"