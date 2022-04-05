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    Burak Akçapar’ın kaleme aldığı Halkın Fermanı kitabı

    Türk büyükelçi, akademisyen, köşe yazarı Burak Akçapar’ın kaleme aldığı Halkın Fermanı kitabı faydalı bir tarih okuması sunuyor.
    • Haber Merkezi
    • 05.04.2022 - 11:00
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    Burak Akçapar’ın kaleme aldığı Halkın Fermanı kitabı

    Halkın Fermanı kitabında Burak Akçapar, Osmanlı İmparatorluğu’na yardım amacıyla gelen Mukhtar Ahmed Ansari önderliğindeki Hint Tıp Heyeti’nin gönderilmesinde rol oynayan tarihi dinamiklere, heyetin yerel siyasi ve bürokratik kadrolarla etkileşimlerine ve savaş sırasında fedakârca yaptığı çalışmalara odaklanıyor.

    Çalışmanın ana konusunu oluşturan Tıp Heyeti’nin izleklerini Akçapar, aynı dönemde Delhi’deki Comrade dergisinde Ansari’nin Osmanlı Türkiye’sinde geçirdiği günlük faaliyetlerini ayrıntılarıyla anlattığı mektuplarda bulmuş.

    PANİSLAMİZM TARTIŞMASI

    Hint Müslümanlarının Halife Sultan olarak kabul ettikleri Osmanlı padişahına bağlılığı Akçapar tarafından Panislamizm tartışması çerçevesinde incelenirken, yayımlanan mektuplar bir dönem anlatısı olarak Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemindeki siyasi, ekonomik, toplumsal ve diğer devletlerle olan ilişkilerine dair ilginç ipuçları sunuyor.

    Burak Akçapar’ın kaleme aldığı Halkın Fermanı kitabı #1

    MEKTUPLARIN İLK ÖRNEKLERİ

    Kitapta Comrade tarafından yüzyıl önce basılmış mektupların tam örneklerinin ilk kez yayınlanan bir antolojisini de yer alıyor. Mektuplar Ansari ve meslektaşlarının özgün sesini, Ansari’nin ayakta kalmış tek Müslüman devlete yardım eden Hint Müslümanlarının sahadaki temsilcileri olarak yaşadıklarına dair günlüğünü içeriyor.

    İletişim için:

    Kitap@ensonhaber.com.tr


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