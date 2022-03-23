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    Bursa 19'uncu Kitap Fuarı 241 bine yakın ziyaretçi ağırladı

    TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ tarafından, Türkiye Yayıncılar Birliği ile düzenlenen Bursa 19. Kitap Fuarı'nı yaklaşık 241 bin kişi ziyaret etti.
    • AA
    • 23.03.2022 - 10:51
    • Güncelleme : 23.03.2022 - 11:33
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    Bursa 19'uncu Kitap Fuarı 241 bine yakın ziyaretçi ağırladı

    İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) desteğiyle gerçekleştirilen Bursa 19. Kitap Fuarı, 20 Mart'ta sona erdi. 11 Mart'ta kapılarını açan fuar, 10 günde 240 bin 763 kitapseveri ağırladı.

    Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜYAP Bursa Fuarcılık Genel Müdürü İlhan Ersözlü, 2 yıl aradan sonra Bursa Kitap Fuarı'nda olmanın heyecanını yaşadıklarını belirtti.

    Bursa 19 uncu Kitap Fuarı 241 bine yakın ziyaretçi ağırladı #1

    YAZAR-OKUR BULUŞMASI

    Bu yıl 293 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla yapılan fuarda, panel, söyleşi, atölye çalışmaları, çocuk etkinlikleri ve imza günleri düzenlendiğini anlatan Ersözlü, "Yüzlerce yazar okurlarıyla buluşma fırsatı yakaladı. Fuarı, Bursa ve çevre illerden, okullarıyla birlikte ziyaret eden öğrenci sayısı, 51 bin 77 olarak kaydedildi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da kitapseverlerin fuara ilgisi hafta sonları yoğunlaştı." ifadesini kullandı.

    Bursa 19 uncu Kitap Fuarı 241 bine yakın ziyaretçi ağırladı #2

    Bursa 19 uncu Kitap Fuarı 241 bine yakın ziyaretçi ağırladı #3

    Bursa 19 uncu Kitap Fuarı 241 bine yakın ziyaretçi ağırladı #4

    KÜLTÜR BULUŞMASI

    Ersözlü, her kitap fuarında bölgenin kültürel gelişimine yadsınamaz katkılar sunulduğunu vurgulayarak, "Önümüzdeki yıl 20. kez düzenlenecek Bursa Kitap Fuarı'nda tekrar bir arada olmayı diliyoruz. Bu vesileyle fuarımızın hazırlanmasında yıllardır iş birliği içinde olduğumuz tüm kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.


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