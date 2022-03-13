Petrol
112.42
2.83%
Euro
16.14
-1.26%
Dolar
14.77
-0.60%
Altın
941.33
-1.12%
Borsa
2054
0.58%
Bitcoin
581.912
0.08%
BTXN Coin
39.21
-0.68%
Bitexen
1ºC
İstanbul
Çok bulutlu 1 C

    Bursa 19. Kitap Fuarı başladı

    TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle düzenlenen "Bursa 19. Kitap Fuarı" kapılarını açtı.
    • AA
    • 13.03.2022 - 08:49
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa 19. Kitap Fuarı başladı

    TÜYAP Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki fuara 300'e yakın yayınevi ve sivil toplum kuruluşu katılıyor. Panel, söyleşi, atölye çalışmaları ve çocuk etkinliklerinden oluşan 65 kültür etkinliği ile birçok yazar fuar boyunca okurlarla buluşacak.

    Fuarla ilgili etkinlik takvimine "bursakitapfuari.com" internet sitesinden ve "kitapfuari" adlı sosyal medya hesaplarından ulaşılabilecek. Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bursa Uludağ Üniversitesinin (BUÜ) destekleriyle yapılan fuar, 20 Mart'a kadar sürecek.

    Bursa 19. Kitap Fuarı başladı #1

    YAZAR OKUR BULUŞMASI

    TÜYAP Bursa Fuarcılık Genel Müdürü İlhan Ersözlü, fuarın açılış töreninde yaptığı konuşmada, iki yıl aradan sonra Bursa Kitap Fuarı'nı açmanın heyecanını yaşadıklarını belirtti. Fuarda 80 etkinlik ve 350 yazar ile bir araya gelecek ziyaretçilerin kitapların keyifli dünyasına yolculuğa çıkacağını aktaran Ersözlü, "İlgiyle takip edilen Bursa Kitap Fuarı'na bölgedeki tüm kitapseverleri bekliyoruz. Fuarımızın hazırlanmasında yıllardır iş birliği içinde olduğumuz Türkiye Yayıncılar Birliği başta olmak üzere, desteklerini esirgemeyen tüm kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Fuarımızın okuma alışkanlıklarımızı olumlu yönde etkilemesini temenni ediyorum" dedi.


    İlginizi Çekebilir

    Ücretsiz borsa takip uygulaması ile anlık işlemler
    Meta Trader

    Ücretsiz borsa takip uygulaması ile anlık işlemler

    Adil Rami'ye eski kulübünden 200 bin euro ödeme
    Dünyadan futbol

    Adil Rami'ye eski kulübünden 200 bin euro ödeme

    Beşiktaş’ta 92 yaşındaki kadına bakıcı şiddeti
    3. Sayfa

    Beşiktaş’ta 92 yaşındaki kadına bakıcı şiddeti

    Görüş Bildir