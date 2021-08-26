Euro
9.8833
0.16%
Dolar
8.3859
0.18%
Altın
481.61
-0.03%
Borsa
1.453
0%
Bitcoin
399.173
-2.78%
EXEN Coin
26.20
-3.74%
23ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 23 C

    Büyük Taarruz’u anlatan kitap sergisine büyük ilgi

    Büyük Taarruz'u anlatan kitap sergisi, ziyaretçiler tarafından çok beğenildi.
    • İHA
    • 26.08.2021 - 09:19
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Büyük Taarruz’u anlatan kitap sergisine büyük ilgi

    Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde Büyük Taarruz ve Zafer Haftası etkinlikleri Atatürk Parkı’nda düzenlenen ’Büyük Taarruz’u anlatan kitap sergisi ile devam ediyor.

    Büyük Taarruz’u anlatan kitap sergisine büyük ilgi #1

    SERGİYE BÜYÜK İLGİ

    Zaferi’nin kazanıldığı Büyük Taarruzun başladığı Şuhut’ta düzenlenen Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında Büyük Taarruz’u anlatan kitap sergisi açıldı. Rehber Habib Akalın öncülüğünde Atatürk Parkı’nda düzenlenen kitap fuarına vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir