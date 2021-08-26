Büyük Taarruz’u anlatan kitap sergisine büyük ilgi

Büyük Taarruz'u anlatan kitap sergisi, ziyaretçiler tarafından çok beğenildi.

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde Büyük Taarruz ve Zafer Haftası etkinlikleri Atatürk Parkı’nda düzenlenen ’Büyük Taarruz’u anlatan kitap sergisi ile devam ediyor.

SERGİYE BÜYÜK İLGİ

Zaferi’nin kazanıldığı Büyük Taarruzun başladığı Şuhut’ta düzenlenen Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında Büyük Taarruz’u anlatan kitap sergisi açıldı. Rehber Habib Akalın öncülüğünde Atatürk Parkı’nda düzenlenen kitap fuarına vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.