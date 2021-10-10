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    Çağa ayak uyduran bir modernist: Ahmet Ağaoğlu

    Azeri asıllık Türk yazar olan Ahmet Ağaoğlu, özellikle Tanzimat edebiyatı döneminde ürettikleriyle adında sıkça söz ettirdi.
    • Haber Merkezi
    • 10.10.2021 - 14:17
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    Çağa ayak uyduran bir modernist: Ahmet Ağaoğlu

    Yazar Ahmet Ağaoğlu, 1869’da Şuşa, Karabağ’da doğdu. Tiflis’te tamamladığı ortaöğreniminden sonra Paris Hukuk Fakültesi ile Sorbonne Tarih ve Filoloji bölümlerinde okudu.

    İlk makalesini yirmi bir yaşında Fransızca kaleme aldı. Bir dönem Paris’te gazetecilik yaptı. Üniversite yıllarında çeşitli dergilerde yazıları yayımlandı. 1911’de Türk Yurdu Ce­miyeti’nin kurucuları arasında yer aldı.

    MALTA'YA SÜRÜLDÜ

    Darülfünun’da Rus dili ve Türk tarihi hocalığı yaptı. 1917 Devrimi’nden sonra Kafkas orduları siyasi müşaviri olarak Rusya’ya gitti. Geri döndüğünde İngilizler tarafından tutuklandı ve Malta’ya sürüldü.

    Çağa ayak uyduran bir modernist: Ahmet Ağaoğlu #1

    SİYASET...

    1921’de Anadolu’ya geçerek Ankara hükümeti tarafından matbuat umum müdürlüğü görevine atandı. 1930’da Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kurucuları arasında yer aldı. Ağaoğlu, 19 Mayıs 1939’da İstanbul’da öldü.

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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