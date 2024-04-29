Çağdaş edebiyatın önemli seslerinden Susan Howe’un kaleminden: Maden Susan Howe, Maden’de edebiyatın ve şiirin engin denizinde yol alırken bir şair hassasiyetiyle içinde bulunduğu dünyayı da tanımlayarak okuru hakikate çağırıyor.

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Amerikan şiir geleneğinin mirasçısı Susan Howe’un denemelerinden oluşan Maden, Ketebe Yayınları’ndan çıktı. Howe’un edebiyat eleştirisi, sinema, kişisel tarih gibi farklı birçok konuya değindiği seçki, çağrışımlarla şekillenen, şiirle bezenen bir kitap olarak karşımızda duruyor. Ketebe Pasaj serisinden çıkan eser; okuru, âşıkane bir arayış olan şiire, “Bir yolcu, bir serseri, bir aymaz” olan avareye, inanmasa dahi hayal etmeye, zamanla yitirilen çocukluğa, “Yuvarlanan hecelere”, dünyadaki eve ya da dünyadaki yabancılığa uzanan bir yola çıkarıyor.

Çağdaş Amerikan edebiyatının önemli temsilcilerinden Susan Howe’un kaleme aldığı Maden, Ketebe Pasaj serisinden çıkarak okurla buluştu.

Şairin kendi hayatından dikkat çeken anekdotların yer aldığı, Amerikan edebiyatının usta isimlerinin metinleri üzerine analizlerin yapıldığı, çağrışımların ve varoluşsal sancıların etrafında kutsal topraklara yani şiire giden zorlu yolun haritasının çıkarıldığı eser, şairin entelektüel birikiminin kaynağına iniyor.

Dili, üslubu ve içeriğiyle oldukça doyurucu bir metin olan Maden, kelimelerle yontulan şiirin penceresinden dünyaya bir daha baktırıyor.

Kelimelerin gücü

Susan Howe’un şiirine ilham olan detayların da yer aldığı kitap, klasik deneme türünün ötesine giderek farklı disiplinleri içine alan tarzıyla öne çıkıyor. “Kelimeler, çıplaklığımızı örtmek için kullandığımız libaslardır.” diyen şair, kapıyı kilitlemeyeceğini söyleyerek okura kurtuluşun yine kelimelerde olduğunu fısıldıyor.

“Bu, yeni milenyum. Post 11 Eylül, yıldızlı ve kanayan bayraklar, savaşın acımasızlığı, teröre karşı küresel savaş, Guantanamo, dataötesi ilişkiler, kırılmalar, ceset torbaları, nükleer santraller, iklim değişimi, küresel ısınma, kara delikler ve insanın muhtemel yok oluşu. Eğer elimizde geride bırakacağımız bir hakikatten başka bir şey yoksa, bir zamanlar olduğumuz şeye yönelik fikirleri, günümüzün ışıltılı ve çağdaş jargon çöplüğünün kompostosunun atık sahasında ne olduğumuza yönelik fikirlerden nasıl ayırt edebiliriz ki?”

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