Cahit Zarifoğlu'nun sekiz şiiri ilk kez tek kitapta toplandı

Türk şiirinin önemli şairlerinden ve Yedi Güzel Adam'dan biri olan Cahit Zarifoğlu'nun sekiz şiiri, Hızla Akan Mızrak adlı kitapta bir araya getirildi.

Türk edebiyatının önemli şairlerinden olan Cahit Zarifoğlu'nn yazdığı sekiz şiiri, ilk defa bir kitapta topandı. Şairin bilinmeyen ve yayınlanmayan şiirlerinin toplandığı Hızla Akan Mızrak kitabı, kitap raflarındaki yerini aldı.

Cahit Zarifoğlu’nun bütün şiirlerinin toplandığı Hızla Akan Mızrak, Ketebe Yayınları’ndan çıktı. Eserde; İşaret Çocukları, Yedi Güzel Adam, Menziller, Korku ve Yakarış kitaplarının yanı sıra Kitaplara Girmeyen Şiirler diye bir bölüm yer alıyor.

Şairin daha önce sadece zamanın dergilerinde yayınlanan 8 şiiri de ilk kez bu bölümün içinde yer alıyor. Zarifoğlu şiirlerine aşina okur için hediye niteliğindeki bu yeni şiirler, şairi yeni tanıyanlar içinse eksiksiz bir okuma imkânı sunuyor.

Bu vesileyle Zarifoğlu’nun gençlik ve olgunluk dönemi şiirlerini birlikte görme ve sadece şaire değil döneme de genel bir bakış atma fırsatı doğmuş oluyor.

Zarifoğlu'nun evrensel dünyası

Haziran ayından itibaren Zarifoğlu külliyatını yayınlayan Ketebe’den bugüne kadar şairin 9 kitabı çıktı. Ali Oturaklı editörlüğünde çıkan eserler sayesinde, Zarifoğlu’nun anlam dünyasına ve geçirdiği evrelere bütünsel açıdan bakmak mümkün.





"Son bölümde 40 kadar şiiri var"

Ciddi bir saha araştırmasından sonra kitaplarında yer almayan şiirlerine ulaşabildiklerini söyleyen Oturaklı, "Vefatından sonra Beyan Yayınları’ndan çıkan Bütün Şiirleri’nin içinde Alim Kahraman Hoca’nın kazandırdığı şiirler ekler bölümüyle yayınlanmıştı. Onların üzerine Yusuf Turan Günaydın Hoca’yla kendi saha araştırmamızı yaparak zamanın dergilerinde çıkan şiirleri de topladık. Bu iki parçayı birleştirerek ‘Kitaplara girmeyen şiirler’ başlığı altında bir bölüm oluşturduk. Son bölümde 40 civarı şiir var. Bunlardan, ‘Ak-Gerçek, Bir Sahil Akşamı, Mavi Bu, Sevi Çabası, Siz Kadının, Yağmur Oyunu, Yaya Şiir, Yürekte Var Biri’ isimli 8 şiiri ilk kez bir kitapta yayınlandı. Usta şair, gençlik yıllarına ait şiirler olduğu için bunları kitaplarına dahil etmiyor." dedi.