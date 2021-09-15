Camilla Läckberg ve Alexander Karim imzalı epik bir aşk hikayesi: Buzul

Çok satan yazarlar arasında yer alan Camilla Läckberg ve ünlü aktör Alexander Karim imzalı epik bir aşk hikayesi Buzul, artık sesli kitaplar kategorisinde.

Kısa süre önce izleyicilerle de buluşan Buzul (Glacier), ölümcül bir virüsün insanlığı yok etmeye çalıştığı bir dönemde iki yabancının otel odalarında sıkı izolasyon koşullarında kaldığı etkileyici bir hikaye.

İki yabancının karantinayı yanlışlıkla delmesinin ardından baş döndürücü, hayata tehdit teşkil eden bir aşk doğuyor. Orijinal için senaryoyu temel alarak hazırlanan Buzul, bugün itibarıyla uluslararası alanda da dinleyicilerle buluştu. Türkiye’de Buzul’u, Deniz Yüce Başarır ve Uygar Özçelik seslendirdi.

"TUTKU BESLEDİĞİMİZ HİKAYE"

Camilla Läckberg, "Farklı formatlar için bir hikayeyle bu şekilde çalışmak şahane fırsatlar getiriyor. Sesli kitapta dinleyiciler karakterleri daha derinden tanıyacak ve onların farklı taraflarını görecek olay örgüsü geliştirilebilir, farklı yönlere gidebilir ve yeni patikalar izleyebilirler ve hikayenin sonu tamamen farklı olabilir. Buzul sınırları aşan, Alexander’la birlikte tutku beslediğimiz bir hikaye. Farklı platformlarda kitlelerine ulaşmasını sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi.





"ÇOK HEYECANLIYIM"

Alexander Karim, "Hem kalplerimize yakın bir dram hem de gerçekten tutkuyla dolu bir proje bu. Olay örgüsü, doğal olarak geçen yılki gerçekliğimizden ilham aldı. Yoğun ve inanılmaz bir yıl oldu ve bu inanılmaz sonucu nihayet paylaşabileceğimiz için heyecanlıyım." dedi.

BUZUL...

Buzul lüks bir otelde, bir kadın doktorla papazın kendi ayrı odalarında, birbirlerinin varlığından habersiz kaldığı bir hikaye. Otelin dışında patlak veren pandemi nedeniyle girdikleri karantina, her iki karakteri koruduğu kadar onlara zarar da verir. Hayatta kalmak için sıkı izolasyon koşullarındalardır, fakat iç dünyalarını uzun süre önce dışarıya kapatmışlardır. Yıkıcı bir hata yasak bir buluşmaya neden olur ve büyüleyici, kuvvetli bir aşkın tohumları atılır. Uğruna ölmeye değer bir aşkın tohumları.

Ergül Tosun

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