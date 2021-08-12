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    Can Yücel'i kaybedeli 22 yıl oldu, anısına saygıyla

    Türk şiirinin sevilen ismi Can Yücel, 22 yıl önce aramızdan ayrıldı. Yücel'i Kitap Ayracı olarak sevgiyle yad ediyoruz.
    • Haber Merkezi
    • 12.08.2021 - 10:45
    • Güncelleme : 12.08.2021 - 11:14
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    Can Yücel'i kaybedeli 22 yıl oldu, anısına saygıyla

    "Bir gece sevgi duvarını aştık düştüğüm yer öyle açık seçik ki başucumda bir sen varsın bir de evren saymıyorum ölüp ölüp dirilttiklerimi yalnızlığım benim çoğul türkülerim ne kadar yalansız yaşarsak o kadar iyi"

    Dizeleriyle pek çok kişinin hafızasına yer edinen Can Yücel, 12 Ağustos 1999'da hayatını kaybetti. Efsane Milli Eğitim Bakanı Hasan Tahsin Yücel'in oğlu olan Can Yücel'in, babası için yazdığı "Hayatta Ben En Çok Babamı Sevdim" şiiri son derece etkileyicidir.

    Can Yücel i kaybedeli 22 yıl oldu, anısına saygıyla #1

    O şiirİ hatırlayalım...

    Hayatta ben en çok babamı sevdim

    Hayatta ben en çok babamı sevdim
    Karaçalılar gibi yardan bitme bir çocuk
    Çarpık bacaklarıyla ha düştü ha düşecek
    Nasıl koşarsa ardından bir devin
    O çapkın babamı ben öyle sevdim

    Bilmezdi ki oturduğumuz semti
    Geldi mi de gidici
    Hep hep acele işi
    Çağın en güzel gözlü maarif müfettişi
    Atlastan bakardım nereye gitti
    Öyle öyle ezber ettim gurbeti

    Sevinçten uçardım hasta oldum mu
    Kırkı geçerse ateş çağrırlar İstanbul'a
    Bi' helallaşmak ister elbet di mi oğluyla
    Tifoyken başardım bu aşk oy'nunu
    Oh dedim göğsüne gömdüm burnumu

    En son teftişine çıkana değin
    Koştururken ardından o uçmaktaki devin
    Daha başka tür aşklar geniş sevdalar için
    Açıldı nefesim fikrim can evim
    Hayatta ben en çok babamı sevdim

    A-h
    A-h
    A-h

    İSTANBUL DOĞUMLU ŞAİR


    Can Yücel, 21 Ağustos 1926 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 1956 yılında Güler Yücel ile evlendi. Bu evlilikten iki kızı ve bir oğlu dünyaya geldi. Son yıllarında Eski Datça’ya yerleşti ve her hafta Leman, her ay Öküz dergilerinde yazıları ve şiirlerini yayınladı.

    Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel`e hakaretten yargılanan Yücel, 18 Nisan seçimlerinde Özgürlük ve Dayanışma Partisi`nin İzmir 1. sıra milletvekili adayı oldu.

    EDEBİ HAYATI

    Can Yücel, 1945-1965 yılları arasında `Yenilikler`, `Beraber`, `Seçilmiş Hikayeler`, `Dost`, `Sosyal Adalet`, `Şiir Sanatı`, `Dönem`,`Ant`, `İmece` ve `Papirüs` adlı dergilerde bir çok yazısı yayınlandı. Daha sonraları `Yeni Dergi`, ‘Birikim`, `Sanat Emeği`, `Yazko Edebiyat` ve `Yeni Düşün` dergilerinde yayınladığı şiir, yazı ve çeviri şiirleri ile tanınan Yücel, 1965`ten sonra siyasal konularda da ürün verdi. 12 Mart 1971 döneminde Che Guevara ve Mao'dan çeviriler yaptığı gerekçesiyle 15 yıl hapse mahkûm edildi. 1974’de çıkarılan genel afla özgürlüğüne kavuştu. Beraatının ardından hapiste yazdığı Bir Siyasinin Şiirleri adlı kitabını yayınladı.

    Can Yücel i kaybedeli 22 yıl oldu, anısına saygıyla #2

     

    CAN YÜCEL ÖLDÜ...

    12 Ağustos 1999'da hayata gözlerini yuman Can Yücel, Datça'da toprağa verildi. Geriye biz okurlara miras kalan pek çok şiir ve söz bıraktı.

    Anısına saygıyla...

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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