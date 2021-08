Can Yücel'i kaybedeli 22 yıl oldu, anısına saygıyla

Türk şiirinin sevilen ismi Can Yücel, 22 yıl önce aramızdan ayrıldı. Yücel'i Kitap Ayracı olarak sevgiyle yad ediyoruz.

"Bir gece sevgi duvarını aştık düştüğüm yer öyle açık seçik ki başucumda bir sen varsın bir de evren saymıyorum ölüp ölüp dirilttiklerimi yalnızlığım benim çoğul türkülerim ne kadar yalansız yaşarsak o kadar iyi"

Dizeleriyle pek çok kişinin hafızasına yer edinen Can Yücel, 12 Ağustos 1999'da hayatını kaybetti. Efsane Milli Eğitim Bakanı Hasan Tahsin Yücel'in oğlu olan Can Yücel'in, babası için yazdığı "Hayatta Ben En Çok Babamı Sevdim" şiiri son derece etkileyicidir.

O şiirİ hatırlayalım...

Hayatta ben en çok babamı sevdim

Karaçalılar gibi yardan bitme bir çocuk

Çarpık bacaklarıyla ha düştü ha düşecek

Nasıl koşarsa ardından bir devin

O çapkın babamı ben öyle sevdim

Bilmezdi ki oturduğumuz semti

Geldi mi de gidici

Hep hep acele işi

Çağın en güzel gözlü maarif müfettişi

Atlastan bakardım nereye gitti

Öyle öyle ezber ettim gurbeti

Sevinçten uçardım hasta oldum mu

Kırkı geçerse ateş çağrırlar İstanbul'a

Bi' helallaşmak ister elbet di mi oğluyla

Tifoyken başardım bu aşk oy'nunu

Oh dedim göğsüne gömdüm burnumu

En son teftişine çıkana değin

Koştururken ardından o uçmaktaki devin

Daha başka tür aşklar geniş sevdalar için

Açıldı nefesim fikrim can evim

Hayatta ben en çok babamı sevdim

İSTANBUL DOĞUMLU ŞAİR





Can Yücel, 21 Ağustos 1926 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 1956 yılında Güler Yücel ile evlendi. Bu evlilikten iki kızı ve bir oğlu dünyaya geldi. Son yıllarında Eski Datça’ya yerleşti ve her hafta Leman, her ay Öküz dergilerinde yazıları ve şiirlerini yayınladı.

Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel`e hakaretten yargılanan Yücel, 18 Nisan seçimlerinde Özgürlük ve Dayanışma Partisi`nin İzmir 1. sıra milletvekili adayı oldu.

EDEBİ HAYATI

Can Yücel, 1945-1965 yılları arasında `Yenilikler`, `Beraber`, `Seçilmiş Hikayeler`, `Dost`, `Sosyal Adalet`, `Şiir Sanatı`, `Dönem`,`Ant`, `İmece` ve `Papirüs` adlı dergilerde bir çok yazısı yayınlandı. Daha sonraları `Yeni Dergi`, ‘Birikim`, `Sanat Emeği`, `Yazko Edebiyat` ve `Yeni Düşün` dergilerinde yayınladığı şiir, yazı ve çeviri şiirleri ile tanınan Yücel, 1965`ten sonra siyasal konularda da ürün verdi. 12 Mart 1971 döneminde Che Guevara ve Mao'dan çeviriler yaptığı gerekçesiyle 15 yıl hapse mahkûm edildi. 1974’de çıkarılan genel afla özgürlüğüne kavuştu. Beraatının ardından hapiste yazdığı Bir Siyasinin Şiirleri adlı kitabını yayınladı.





CAN YÜCEL ÖLDÜ...

12 Ağustos 1999'da hayata gözlerini yuman Can Yücel, Datça'da toprağa verildi. Geriye biz okurlara miras kalan pek çok şiir ve söz bıraktı.

Anısına saygıyla...

Ergül Tosun

