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    Canan Karatay yeni kitabında bir kez daha ezber bozdu

    Prof. Dr. Canan Karatay bir kez daha ezber bozdu. "Biz ölürüz virüsler ölmez Deterjanları çöpe atın."
    • Haber Merkezi
    • 07.04.2022 - 09:32
    • Güncelleme : 07.04.2022 - 09:36
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    Canan Karatay yeni kitabında bir kez daha ezber bozdu

    Prof. Dr. Canan Karatay, 2.5 yıl süren sessizliğini bozdu. Sağlığımız ve bağışıklık sistemimiz için kristal kaya tuzunun önemine değinen Prof. Dr. Canan Karatay, "Oksijen, su ve tuzsuz hayat olmaz" diyor.

    Yeni kitabı Karatay Sözü raflarda yerini alan Prof. Dr. Canan Karatay, bugüne kadar söylediklerinin yanında, kitabında yer verdiği bilgileri de paylaştı. Yumurta, zeytinyağı, tereyağı, tuz, şeker gibi pek çok konuda ezber bozan Karatay, "virüslerden, bakterilerden korkmayın diyor" ve DNA’mızı bozan kimyasallardan uzak durmamızı öneriyor.

    Canan Karatay yeni kitabında bir kez daha ezber bozdu #1

    Sayfa: 168

    Gündem yaratacak kitap

    Tuz ve yağ olmadan antikorun oluşmayacağını da söyleyen Prof. Dr. Canan Karatay, müsilajdan virüslere, kişiye özel tedavi yöntemlerinden yaşam biçimine, kristal kaya tuzu tüketiminden, deterjan ve dezenfektanların hayatımıza etkilerine, pek çok söylemiyle bir kez daha gündem yaratacak.


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