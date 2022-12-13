Capcanlı, etkileyici bir ilk roman: Kedi ve Şehir

Capcanlı, etkileyici bir ilk roman: Kedi ve Şehir

Nick Bradley'in pek çok dile çevrilen ilk romanı Kedi ve Şehir, başkarakteri gibi çok renkli.

Dünyanın en büyük kentlerinden birinde, karanlık arka sokaklarda üç renkli bir kedi dolaşıyor.

Evsizlerin, yabancıların, gangsterlerin, münzevilerin hayatlarına hafifçe değip geçen bu kedinin rotası bir genç kızın sırtına işlenen Tokyo dövmesine yansıyor.

Kentin haritasında iç içe geçen yaşamlar, kedinin adımlarıyla atılan ilmeklerle birbirine bağlanıyor.

İlk roman olma özelliği

Nick Bradley'in ilk romanı olan ve pek çok dile çevrilen Kedi ve Şehir, sahnesi Tokyo olsa da dünyanın bütün metropolleri için geçerli sayılabilecek bir hikaye anlatıyor.

Aynı şehirde bir araya gelmiş farklı hikâyelerle örülen, bunlara tanıklık eden kedi kadar çok renkli bir roman.





Sayfa: 352

Kitap hakkında görüşler

"Kediler, Tokyo, yalnızlık ve kefaret konulu, birbiri içine geçen bu hikâyeleri bir oturuşta okudum. Bu canlı ve yetkin ilk roman için tebrikler Nick Bradley."

David Mitchell



"Bu son derece etkileyici, incelikli gözlemlere dayalı ilk romanında Nick Bradley ihtişamı, günahı, insanları ve üç renkli kedisiyle Tokyo'nun zengin dokusunu canlandırmak için apayrı görünen iplikleri ustalıkla birbirine dokuyor."

David Peace