Carlo Collodi'nin eskimeyen klasiği: Pinokyo

İtalyan yazar Carlo Collodi'nin hiç eskimeyen sihirli anlatısı Pinokyo'yu hangimiz okumadık ki?...

Çocuk edebiyatımızın usta kalemi Mavisel Yener'in ellerinde şekilleniyor; herkes okuyabilsin diye ''Sen de Oku Klasikler'' koleksiyonunda hayat buluyor.

Gerçek bir çocuğa dönüşebilme hayaliyle türlü serüvenlere atılan ve her defasında başına olmadık şeyler gelen bir kuklanın düş dünyasına açılan bu içtenlikli masal, okuru hayatın getirdikleri ve götürdükleri hakkında düşündürüyor.

Önyargılı davranmamayı öğütleyen bu klasik eser, yaşamın sürprizlerle dolu olduğunu vurgularken herkesin ikinci bir şansı hak ettiğini hatırlatıyor.

YÜZYILLIK SERÜVEN

Yüzyıllık serüveninde gazete tefrikalarına sığmayan ve önce kitaplara, sonra çizgi filmlere, sinemaya ve hatta sahne sanatlarından dijital dünyaya kadar sayısız uyarlamaya konu olan Pinokyo, gündelik yaşamda kullandığımız objelerde bile kendini göstererek yaşamlarımızda yer edinmeyi sürdürüyor.





EVVEL ZAMAN İÇİNDE...

Evvel zaman içinde, henüz sadece sihirli bir odunken onu güzel bir masa ayağı olmaktan kurtaran Marangoz Gepetto'ya çok şey borçludur Pinokyo. Gepetto onu ''oğlum'' diye sevdikçe Pinokyo'nun kalbi bir başka çarpar. Öte yandan, dışarıdaki dünyanın cazibesi de her geçen gün artmaktadır.

BÜYÜK BİR HAYAL

Nihayetinde Gepetto Usta, ele avuca sığmaz delidolu Pinokyo'yu evde tutmayı başaramaz. Pinokyo hayatı görmeye kararlıdır bir kere. Ah, bir de en büyük hayali olan gerçek bir çocuğa dönüşebilse...

İletişim için:

Kitap@ensonhaber.com.tr