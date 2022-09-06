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    Carlo Rovelli'den kuantuma dair olağanüstü bir keşif serüveni

    Fizik Üzerine Yedi Kısa Ders'in yazarından, Heisenberg'in düşüncesinin çekirdeğini tasarladığı Helgoland Adası'ndan yola çıkarak gerçekliğin kuantum nitelikli kitabı...
    • Haber Merkezi
    • 06.09.2022 - 12:15
    • Güncelleme : 06.09.2022 - 12:27
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    Carlo Rovelli'den kuantuma dair olağanüstü bir keşif serüveni

    Genç fizikçi Werner Heisenberg, 1925'te henüz yirmi üç yaşındayken Kuzey Denizi'ndeki Helgoland Adası'nda kuantum kuramının temellerini attığında, Carlo Rovelli'nin deyişiyle bizler ile gerçeklik arasındaki bir perdeyi kaldırarak ardındaki dipsiz bir uçurumu görünür kıldı.

    Heisenberg'den önce Einstein'ın üzerinde kafa yorduğu, 20. yüzyılın büyük kuramcılarından Richard Feynman'ın kimse tarafından anlaşılmadığını öne sürdüğü kuantum mekaniği, çağımızın en büyük bilimsel keşifleri arasındaki yerini koruyor.

    Bilim dünyası ve felsefeciler

    Günümüzde de bilim dünyasında ve felsefeciler arasında son derece canlı bir tartışma konusu olan kuantum kuramı, gerçekliğin yapısından kişisel deneyimin doğasına, metafizikten bilincin doğasına dek önemli soruları yeniden ele almak için yeni yollar ortaya attı.

    Yeni bulmacalar...

    Bugün kimyanın temellerine, Güneş'in, hatta beynimizin işleyişine ilişkin bilgilerimizi borçlu olduğumuz kuantum kuramı aynı zamanda lazerden bilgisayara modern yüksek teknolojinin ardındaki başaktördür. Buna karşın gizemini korumaya ve bilimcilerin karşısına yeni bulmacalar çıkarmayı sürdürüyor.

    Carlo Rovelli den kuantuma dair olağanüstü bir keşif serüveni #1

    Sayfa: 176

    Keşif serüveni

    Bilimin gücünün dünyayı yeniden düşünmekten korkmamakta yattığını, gerçekliğin sürekli olarak gitgide daha etkili biçimlerde yeniden tasarlandığını söyleyen Rovelli işte bu gizemin izlerini sürüyor.

    Helgoland, Heisenberg'in düşüncesinin çekirdeğini tasarladığı bu adadan yola çıkarak gerçekliğin kuantum nitelikli yapısının yarattığı, gitgide daha önemli konulara doğru adım adım genişleyen olağanüstü bir keşif serüveni.

    Carlo Rovelli den kuantuma dair olağanüstü bir keşif serüveni #2

    Carlo Rovelli

    Okumadan önce uyarı

    Başlamadan önce bir uyarı…

    Bilinmeyenin dipsiz derinlikleri her zaman çekici ve baş döndürücüdür. Ama kuantum mekaniğini ciddiye almak, onun sonuçları üstüne düşünmek neredeyse sanrılar yaratan bir deneyimdir.

    Şu ya da bu biçimde, bizden dünya anlayışımızda somut ve tartışma götürmez gibi görünen bir şeyden vazgeçmeyi talep eder.

    Gerçekliğin hayal ettiğimizden çok farklı olduğunu kabul etmemizi ister. Akıl sır ermez derinliklere dalmaktan korkmadan o girdabın içine gözünüzü dikmenizi ister.


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