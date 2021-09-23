Cary Fagan'dan içinizdeki müzisyeni açığa çıkaracak kitap

Şapkada Eriyen Bay Karp kitabındaki muhteşem uyumlarından tanıdığımız Cary Fagan ve Selçuk Demirel, Yol Arkadaşım Banjo ile bu kez kulağımızın pasını silecek melodik bir anlatıya imza atıyor.

Sınırsız imkânları olan bir çocuğun, sahip olamadığı yegâne 'şey'in peşinden gidişini ve hayallerini adım adım gerçekleştirme serüvenini sayfalarına taşıyan bu esin verici roman, kalbinin ritmine ayak uydurmayı bilenlerin can yoldaşı oluyor.

Yakın ilişkilerde empati ve sempati kavramlarının iletişim açısından önemine değinen kitap; azimle, sabırla ve gönülden adanmışlıkla hiç yılmadan çalışanların hep kazanacağını vurguluyor, her seferinde doğru notalara basıyor.

SAMİMİ BİR ANLATI

Hayatta en çok yapmak istediklerimiz ve bu uğurda gösterdiğimiz gayret üzerine bizi düşündürmeyi başaran Yol Arkadaşım Banjo, içimizdeki notalara ses verecek ve onları ahenkli bir melodiye dönüştürecek, samimi bir anlatı sunuyor.

Sayfa: 96

KENDİNİ GENÇLEŞTİRME HİKAYESİ

Her yasağın kendi isyancısını yaratacağı görüşüne kusursuz bir örnek olan ve tutku dolu bir kendini gerçekleştirme hikâyesine tanıklık ettiren bu müzikal roman, kırık bir sandalyeden küçük mucizeler yaratılabileceğine inandıracak kudrette bir eser...

"DUYDUĞUM MÜZİK..."

"Duyduğum müzik ise, tıpkı... tıpkı çimenlerde yuvarlanmak gibiydi. Hatta... Kelimelerle anlatmak öyle güç ki! N'olur banjo almama izin verin."





Cary Fagan

YAZAR HAKKINDA

1957 yılında Toronto'da dünyaya gelen Cary Fagan, Toronto Üniversitesi'nde eğitimini tamamladıktan sonra çeşitli dergi ve gazetelerde editör ve yazar olarak çalıştı. Yazdığı ilk çocuk kitabı 1998 yılında yayınlandı.

O günden bu yana, onlarca saygıdeğer ve uluslararası ödüle layık görüldü. Yetişkin ve çocuk edebiyatına pek çok eser kazandıran yazarın eserleri, ondan fazla dile çevrildi.

Günümüzde, ailesiyle birlikte Toronto'da yaşamakta, Çocuk Edebiyatı alanında dersler vermektedir.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com