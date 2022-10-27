Cathy Glass okurunu 3T tekniği ile tanıştırıyor: Mutlu Çocuklar

Yirmi beş yıldır koruyucu bakıcılık yapan ve ebeveynlik uzmanı olan Cathy Glass, okurunu 3T tekniği ile tanıştırıyor: Talep et, tekrarla ve tazele.

Cathy Glass, çoğu şiddetli duygusal ve davranışsal problemleri olan elliyi aşkın çocuğa baktığı koruyucu ailelik ve kendi üç çocuğunu yetiştirdiği ebeveynlik deneyimine dayanarak yazdığı bu kitapta, çocuklara yaklaşımın sabırla ve zaman içinde öğrenilebileceğini ve bunun aslında hiç zor olmadığını gösteriyor.

3T tekniği ve ebeveynliğe dair diğer ipuçlarıyla çocuklardan sorumlu olan herkes için bir yol gösterici oluyor.

Kılavuz kitap

Mutlu Çocuklar; çocukların yaramazlık yapmamalarının nedenleri, kontrolü nasıl elinizde tutacağınız, zor bir çocukla nasıl anlaşabileceğiniz vb. gibi konuları içeren; doğal ve üvey ebeveynler, dedeler ve nineler, bakıcılar, öğretmenler ve koruyucu aileler için kılavuz bir kitap.