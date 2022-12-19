Cem Akaş'ın kırkambarı ve öyküler: Son Kişot

Yazar Cem Akaş'ın yazdığı ve birbirinden güzel öykülerin yer aldığı Son Kişot, yazarın son çalışması olma özelliğiyle öne çıkıyor.

Modern edebiyatımızın üretken yazarlarından olan Cem Akaş'tan taze öyküler... Yazarın yeni kitabı olan Son Kişot'u çok seveceksiniz.

Birbirine benzemez öykülerden oluşuyor Son Kişot - anlayışla yaklaşılan diktatörler, iki kadının sert intikamı, gelişimini okurların belirlediği bir bar macerası, bir ucuz roman başlangıcı, yürek söken unutuşlar...

Henry James'in bir romanından alınıp yeniden yazılmış bir kesit, romanların içine girip gereksiz karakterleri öldüren Redaktörler var bu derlemede.

Akaş ayrıca hayatın kendisinden anları da mizahi bir dille öyküleştirmiş - babasının arabaları, yıllar sonra evine dönen bir koltuk, mahallesinin sevgilisi bir kedi, bir cesedin başına gelenler, edebiyat dünyasına yönelik şakalar.

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Unutulmaz öyküler kitabı

Kitabın son bölümündeyse, Aşkın Zembereği ve Uyandığında Kadın Hala Yanındaydı gibi, bundan böyle Son Kişot'ta yaşamaya devam edecek unutulmaz öyküler yer alıyor.