Cem Akaş'tan deneysel, oyunbaz hikayeler

Cem Akaş'ın kimi zaman deneysel arayışlarla öyküyü, kimi zamansa yalnızca yazarını arayan öykülerini çok seveceksiniz.

Türk edebiyatının sevilen ve çok okunan yazarı olan Cem Akaş'ın iki öyküsü, kitrapseverlere yepyeni bir okuma imkanı sunuyor.

Kitaplara bakalım...

Gizli Hava Müzesi

Gizli Hava Müzesi 1995'te ilk yayınlandığında Cortázar, Calvino, Barthelme, Asimov, Burgess ve Borges tarafından yazılmış altı öyküden oluşan bir derleme gibi sunuldu; yazarının adı kitabın hiçbir yerinde geçmiyordu.

Sayfa: 96

Tekerleksiz Bisiklet

Bir öyküden neler çıkarıldığında hala öykü olmayı sürdürür? Yüklemsiz öykü olur mu? Sıfatsız zarfsız öykü olur mu? Bir romanın belirli sayfalarından seçilecek cümlelerle romanın özünü yansıtan bir öykü yazılabilir mi? Bir öykü ne kadar yoğunlaştırılabilir? Tekerleği olmayan bir bisiklet gider mi?

Sayfa: 128