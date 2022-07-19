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    Cemal Süreya'nın kafeslere kapatılamayan son kırlangıcı.

    Türk şiirinin unutulmaz isimlerinden olan Cemal Süreya'nın Bir Kırlangıcın Daha Var kitabı, harika bir şiir şöleni sunuyor.
    • Haber Merkezi
    • 19.07.2022 - 09:20
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    Cemal Süreya'nın kafeslere kapatılamayan son kırlangıcı.

    Cemal Süreya'nın kafeslere kapatılamayan son kırlangıcı hâlâ aramızda dolaşıyor.

    Bir Kırlangıcın Daha Var, şairle uzun yıllar geçirmiş bir insan ve oğlunun annesi olan Elif Sorgun'dan tanıdıklığın, tanıklığın ve ortaklığın cıvıltılı özünü barındıran, ümitle ve yaşam sevinciyle dolu bir Cemal Süreya seçkisi.

    Türk edebiyatının en sevilen ve en çok okunan şairlerinden olan Cemal Süreya'nın adı ölümsüzler arasına her zaman yazılmıştır. Sözleri, satırları, dizeleri biz okurların dilinde olmaya devam edecektir.

    Şairin Bir Kırlangıcın Daha Var kitabı da bu şiir şölenin bir parçası...

    Cemal Süreya nın kafeslere kapatılamayan son kırlangıcı. #1

    Sayfa: 96

    Lokman şair senin hayatın
    Yedi kırlangıcın hayatı kadar
    Altısını ardı ardına yaşadın
    Bir kırlangıcın daha var.


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