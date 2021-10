Yazdıklarıyla milyon dolarlar kazanan yazarlar

Çok satan kitaplar yazdılar, milyon dolarlar kazandılar. Yazarların servetine servet kattıkları kitapları adeta kapış kapış satılıyor.

Kimin ne kadar kazandığı bizim milli meselemizdir. Ama burada kimin neyi nasıl kazandığını bizi pek ilgilendirmiyor. Sonuçta bir maaştan söz etmiyoruz. Yazarlar da kazanmak ve geçimini sağlamak için kitap yayınlar. Zaten çoğu yazar ve edebiyatçı da bunu itiraf etti.

Yayınlandığında dünyada adeta peynir ekmek gibi satan kitaplar, yazarlarının da ceplerini doldurdu.

İşte dünyaca ünlü yazarların kitaplardan elde ettikleri kazançları...

Çeneleri biraz yoralım...

Elisabeth Badinter – 1,3 milyar dolar

Feminizm ve kadının toplumdaki yeri üzerine yaptığı çalışmalarıyla tanınan Fransız filozof Elisabeth Badinter; dünyanın en çok kazanan yazarları arasında dikkat çeken bir isim.

J.K. Rowling – 1 milyar dolar

En çok kazanan yazarlar arasında gişe rekorları kıran Harry Potter serisinin yazarı J. K. Rowling var.

James Patterson – 560 milyon dolar

Daha çok Amerikalı psikolog Alex Cross ile ilgili eserleriyle tanınan James Patterson, yazdığı gerilim romanları ile büyük üne kavuşmuş bir isim.

Paulo Coelho – 500 milyon dolar

Paulo Coelho'nın kitapları 150 milyondan fazla sattı.

Michael Crichton – 400 milyon dolar





Bir düzineden fazla eseri sinemaya uyarlanan Michael Crichton, daha çok tıp dramaları, bilim kurgu ve tekno gerilim türünde eserler kaleme alıyor.

Stephen King – 400 milyon dolar

Korku, gerilim ve suç türündeki eserleriyle tanınan Stephen King ise, en çok kazanan yazarlar arasında yer alan başka bir isim.

Nora Roberts – 390 milyon dolar

Asıl adı Eleanor Marie Robertson olan Amerikalı yazar Nora Roberts, J. D. Robb, Jill March ve Sarah Hardesty gibi takma adlar kullandı. Daha çok aşk ve macera üzerine eserler veren yazarın, 225’ten fazla aşk romanı bulunuyor.

Pleasant Rowland – 310 milyon dolar

Yazarlığın yanı sıra girişimcilik ve hayırseverlik faaliyetlerinde de bulunan Pleasant Rowland, en çok kazanan yazarlar arasındaki bir diğer isim.

Danielle Steel – 310 milyon dolar

Asıl adı Danielle Fernandes Dominique Schuelein-Steel olan Amerikalı yazar Danielle Steel, en çok satan roman yazarları listesinde tüm zamanların en fazla satan yazarı oldu.

Barbara Taylor Bradford – 300 milyon dolar

A Woman of Substance’la büyük sükse yapan bu kitap 30 milyondan fazla satmıştı.

Grant Cardone – 300 milyon dolar

The New York Times ve Amazon da dahil olmak üzere çok sayıda en çok satanlar listesine giren yazarlar arasında.

Nigel Blackwell – 292.5 milyon dolar

Kitaplara özel bir sevgisi olan Nigel Blackwell, aynı zamanda fiziksel kimya üzerine doktora yapmış bir yazar.

John Grisham – 220 milyon dolar

Yazarlığın yanı sıra siyasetçi ve hukukçu yönü de olan John Grisham, daha çok adli gerilim tarzında eserler veriyor.

Dave Ramsey – 200 milyon dolar

Asıl mesleği radyo programcılığı olan Dave Ramsey, aynı zamanda televizyon, sinema ve yazarlıkta da kendisine edinmiş bir isim.

Jeffrey Archer – 195 milyon dolar

Hem siyasetle hem yazarlıkla haşır neşir olan Jeffrey Archer’ı, Kane and Abel, Only Time Will Tell gibi eserleriyle biliyoruz.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com