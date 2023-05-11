Çevre dostu bir seçenek olarak kitabı E- kitaptan okumak Son zamanlarda e-kitap okuyucusu arttı, buna bağlı olarak da daha az ağaç kesimi söz konusu. Bunun içim çevre dostu olarak e-kitap öncelikli oluyor okurlar için.

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E-Kitaplar, çevre dostu bir alternatif olarak geleneksel kitaplara göre birçok avantaj sunar.

İşte o avantajlardan bazıları;

Ağaç dostu

E-kitaplar, geleneksel kitapların aksine kağıt kullanmadığından dolayı ağaçların kesilmesini önler. Her yıl milyonlarca kitap basıldığı ve satıldığı için, e-kitapların tercih edilmesiyle birlikte kağıt israfı azalır ve ormanlar korunur.

Daha az karbon ayak izi

E-kitap kullanımı, kağıt kitapların üretimi ve dağıtımında ortaya çıkan karbon ayak izini azaltarak, sera gazı emisyonlarını önemli ölçüde azaltır.

Daha az atık

Geleneksel kitapların üretimi, kullanımı ve imha edilmesi süreçlerinde büyük miktarda atık oluşur. E-kitaplar ise fiziksel atığın oluşmasını -önemli ölçüde- engeller.

Enerji tasarrufu

Kitap basımı ve dağıtımı için gereken enerji miktarı oldukça fazladır, ancak e-kitapların dijital ortamda bulunması ciddi anlamda enerji tasarrufu sağlar.

Uzun ömür

E-kitaplar, yıpranmayan ve hasar görmeyen dijital dosyalardır. Geleneksel kitaplar ise zamanla yıpranabilir ve hasar görebilir. Dolayısıyla belirli bir süre sonra yeniden yayımlanmak zorundadırlar.

Kolay taşınabilirlik

E-kitaplar, dijital dosya formatında olduğu için, taşınması kolaydır. Tek bir cihazda binlerce kitap taşınabilir.