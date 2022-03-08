Chanel Miller’ın ödüllü kitabı: Benim Bir Adım Var

Chanel Miller’ın ödüllü kitabı: Benim Bir Adım Var

Stanford Üniversitesi’nin kampüsünde uğradığı cinsel tacizle hayatı bir gecede değişen Chanel Miller’ın, dünyayı sarsan taciz davasının gerçek hikâyesini kaleme aldığı ödüllü kitabı...

Failleri korumaya yönelik önyargılı bir kültüre ışık tutan Benim Bir Adım Var, cinsel saldırı hakkındaki düşüncelerinizi sonsuza dek değiştirecek, neyin kabul edilebilir olduğuna dair inançlarınıza meydan okuyacak ve şifanın çalkantılı gerçekliğini dürüstçe ortaya serecek.

Yaşadığı tacizi anlattığı ve farklı bir isimle internette yayınladığı yazıyla milyonlarca kişiyi etkileyen Chanel Miller, Kaliforniya yasalarında değişikliklere yol açtı, davadaki yargıcı koltuğundan etti ve insanlara kendi saldırı deneyimlerini paylaşma cesareti verdi.

Failleri korumaya yönelik önyargılı bir kültüre ışık tutan Benim Bir Adım Var, cinsel saldırı hakkındaki düşüncelerinizi sonsuza dek değiştirecek, neyin kabuledilebilir olduğuna dair inançlarınıza meydan okuyacak ve şifanın çalkantılı gerçekliğini dürüstçe ortaya serecek.

OKUR ÖDÜL ADAYI

Chanel Miller’in tüm dünyada çok ses getiren Benim Bir Adım Var adlı kitabını Dilara Dilmen’in çevirisiyle okurlara ulaştırıyor. 2019 Kaliforniya Kitap Ödülü, 2020 Dayton Edebiyat Barış Ödülü ve 2019 Ulusal Kitap Eleştirmenleri Birliği Ödülü’ne layık görülen kitap, aynı zamanda Goodreads Okur Ödülü Adayı oldu.

PEK ÇOK DİLE ÇEVRİLEN KİTAP

Chanel Miller’ın hayatı, bir gece Stanford Üniversitesi’nin kampüsünde cinsel tacize uğradığında değişti. Başta bütün dünya onu Emily Doe ismiyle tanıyordu.

Davası için yazdığı yazı BuzzFeed’de yayınlandığında milyonlarca kişiyi etkilemiş ve harekete geçirmiş, dünya çapında pek çok dile çevrilmiş, kongrede okunmuş, Kaliforniya yasalarında değişiklik yapılmasına ilham vermiş ve davadaki yargıcı koltuğundan etmişti; ama en önemlisi insanlara ilk kez kendi saldırı deneyimlerini paylaşma cesareti vermişti.

"KÜÇÜLEMEZ BİR VARLIK"

The Guardian gazetesi, kitabı "Saldırıya uğramış çok sayıda kişiden deneyimlerini kendilerine saklamalarını ve bir başkasının potansiyelini korumak için acılarını küçültmelerini isteyen bir dünyada, Benim Bir Adım Var okurlardan yazarın göz kamaştırıcı, küçülemez varlığını hesaba katmalarını istiyor." sözleriyle anlatıyor.

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