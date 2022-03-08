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    Charles Dickens’ın müze evi, her sene Noel için düzenleniyor

    Ünlü İngiliz romancı Charles Dickens’ın Londra'daki evi, her yılbaşı öncesi Victorya Dönemi'ne benzetilerek yeniden dizayn ediliyor.
    • Haber Merkezi
    • 08.03.2022 - 09:28
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    Charles Dickens’ın müze evi, her sene Noel için düzenleniyor

    Dünya ve İngiliz edebiyatının en önde gelen ismidir Charles Dickens... Yazarın adını duyunca aklımıza hemen İki Şehrin Hikayesi gelir. Bu romanla büyük üne kavuşan yazar, öldükten sonra hak ettiği değeri her zaman görmeye başladı.

    Yazarın Londra'da bulunan müze evi, her yılbaşı yaklaştığında yeniden düzenleniyor ve içinde insnaalr yaşıyormul gibi bir havaya bürünüyor.

    İşte yazarın o evi...

    Charles Dickens’ın müze evi, her sene Noel için düzenleniyor #1

    Charles Dickens’ın müze evi, her sene Noel için düzenleniyor #2

    Charles Dickens’ın müze evi, her sene Noel için düzenleniyor #3

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