Charles Dickens'tan yürekleri ısıtan bir masal: Bir Noel Şarkısı

Charles Dickens'tan yürekleri ısıtan bir masal: Bir Noel Şarkısı

Charles Dickens'ın 1843'te yayınlanan romanı Bir Noel Şarkısı, kısaltılmış metniyle, çocuk klasikleri arasındaki yerini alıyor.

İngiliz yazar Charles Dickens'ın çocukluk deneyimlerinden esinlenerek yazdığı Bir Noel Şarkısı, 19. yüzyıl İngiltere'sinde alt sınıfın içinde bulunduğu kötü durumu, evrensel ve nihayetinde yürekleri ısıtan bir masalla gözler önüne seriyor.

Soğuk ve kapalı hava, kasvetli ve karanlık bir yazıhane, açgözlü ve pinti ihtiyarımız Ebenezer Scrooge. Geçmiş, Şimdi ve Gelecekteki ruhu kendisiyle hesaplaşmak üzere Ebenezer Scrooge'a görünür.

Okurların içini ısıtacak kitap

Ebenezer, gerçeklerle yüzleştikçe içinin aydınlığı metne de yansıyacak ve sonunda okurların içini ışıtacak. Charles Dickens'tan hem büyüklere hem küçüklere yönelik olağanüstü bir öykü sizleri bekliyor.





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Duygu seli...

Ortağını uzun yıllar önce kaybetmiş olan cimri, aksi ve her zaman asık suratlı Scrooge'un taşlaşmış kalbi, Noel gecesinde odasını ziyaret eden üç hayalet sayesinde yeniden yumuşar.

Scrooge, odasına gelen geçmişin, şimdinin ve geleceğin hayaletleriyle birlikte hayatını sonsuza kadar değiştirecek ve onu dünyanın en mutlu insanı haline getirecek bir yolculuğa çıkacaktır.

Charles Dickens'ın günümüze kadar taşınmış ünlü eseri Bir Noel Şarkısı, soğuk kış gecelerinde içinizi ısıtacak bir duygu seli sunuyor.





