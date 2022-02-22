Charles Tilly, Toplumsal Hareketler kitabında 1768-2018 dönemini ele alıyor

Çağımızın en yetkin sosyalbilimcilerinden olan Charles Tilly, Toplumsal Hareketler kitabında 1768-2018’de toplumsal hareketlerin doğuşu ve yayılışına dair aydınlatıcı bilgiler sunuyor.

Okuru, incelenen olaylara aşina kılmak için zaman çizelgeleri ekleyen Charles Tilly, toplumsal hareketlerin ne olduğunu, nasıl işlediklerini, neden ve nasıl diğer politik meselelerle bağlantılı olduklarını açıklıyor.

Bu yeni edisyonda Ernesto Castañeda ve öğrencileri, Tilly’nin oluşturduğu çerçeve etrafında günümüz toplumsal hareketlerine ışık tutuyor.

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TOPLUMSAL OLAYLARA BİR BAKIŞ

Ele alınan vaka çalışmaları, uluslararası nitelikte olmakla beraber sosyal medya, internet gibi yeni teknolojilerin olaylar üzerindeki etkilerine de parmak basıyor.