Euro
15.59
0.74%
Dolar
13.76
0.71%
Altın
840.67
0.41%
Borsa
2012
-1.29%
Bitcoin
516.397
-3.79%
BTXN Coin
38.80
-0.53%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Çok bulutlu 13 C

    Charles Tilly, Toplumsal Hareketler kitabında 1768-2018 dönemini ele alıyor

    Çağımızın en yetkin sosyalbilimcilerinden olan Charles Tilly, Toplumsal Hareketler kitabında 1768-2018’de toplumsal hareketlerin doğuşu ve yayılışına dair aydınlatıcı bilgiler sunuyor.
    • Haber Merkezi
    • 22.02.2022 - 12:02
    • Güncelleme : 22.02.2022 - 12:12
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Charles Tilly, Toplumsal Hareketler kitabında 1768-2018 dönemini ele alıyor

    Okuru, incelenen olaylara aşina kılmak için zaman çizelgeleri ekleyen Charles Tilly, toplumsal hareketlerin ne olduğunu, nasıl işlediklerini, neden ve nasıl diğer politik meselelerle bağlantılı olduklarını açıklıyor.

    Bu yeni edisyonda Ernesto Castañeda ve öğrencileri, Tilly’nin oluşturduğu çerçeve etrafında günümüz toplumsal hareketlerine ışık tutuyor.

    Charles Tilly, Toplumsal Hareketler kitabında 1768-2018 dönemini ele alıyor #1

    Sayfa: 504

    TOPLUMSAL OLAYLARA BİR BAKIŞ

    Ele alınan vaka çalışmaları, uluslararası nitelikte olmakla beraber sosyal medya, internet gibi yeni teknolojilerin olaylar üzerindeki etkilerine de parmak basıyor.


    İlginizi Çekebilir

    AB'den Putin'e kınama
    Dünya

    AB'den Putin'e kınama

    Güntekin Onay: Torrent bile nasıl kazandığını anlamadı
    Futbol

    Güntekin Onay: Torrent bile nasıl kazandığını anlamadı

    Bitcoin, size zengin olma şansı verir
    Mtm

    Bitcoin, size zengin olma şansı verir

    Görüş Bildir