Chimamanda Ngozi Adichie'nın ırk meselesi üzerine cesur romanı: Amerikana

Amerikana, Nijerya'nın önde gelen genç seslerinden Adichie National Book Critics Circle Ödülü'ne layık görülen ve başta The New York Times olmak üzere birçok mecmuanın yılın en iyi kitapları arasında.

BuzzFeed, New York Valiliği Medya ve Eğlence Departmanı ile departman müdürü Julie Menin ortaklığında başlatılan One Book, One New York’un (Bir Kitap, Bir New York) ilk kitabı için Chimamanda Ngozi Adichie’nin romanı Amerikana seçildi.

New York’luların ünlüler tarafından belirlenen beş kitap arasından yaptığı oylamayla seçilen Amerikana’nın tüm şehirde aynı anda okunması hedefleniyor.

İki çocukluk aşkı, Ifemelu ve Obinze’nin hikâyesini anlatan Amerikana, ırk ve ırkçılık üzerine aslında son derece basit ama tam da basit olduğu için örtbas edilebilen meseleleri gözler önüne seriyor.

SÖZÜNÜ SAKINMAYAN ROMAN

Sosyal sınıf ve ten rengine dayalı kabileciliğin günümüzdeki varlığını irdeleyen ve Afrikalı kimliğinin Afrika, Avrupa ile Amerika’daki farklı algılarını sorgulayan Amerikana, sözünü sakınmayan, cesur bir roman.





Sayfa: 640

ÜNLÜ YILDIZLAR OYNAYACAK

Amerikana, Brad Pitt’in şirketi Plan B ve Oscar’lı oyuncu Lupita Nyong’o’nun yapımcılığında beyazperdeye aktarılacak.

Nyong’o’nun başrolde yer alacağı filmde ayrıca Altın Küre’ye aday olan David Oyelowo’nun oynaması bekleniyor.

New York Valiliği proje kapsamında ilerleyen aylarda tüm şehir boyunca çeşitli etkinlikler düzenleyecek. Haziran ayında ise Adichie’nin de katılımıyla büyük bir One Book, One New York etkinliği yapılacak.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com