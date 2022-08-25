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    Cicero felsefre serisinde erdem ahlak

    Cicero, Felsefe Serisi: Roma’nın retorik ustasından erdem, toplum ve insan doğasına dair...
    • Haber Merkezi
    • 25.08.2022 - 09:24
    • Güncelleme : 25.08.2022 - 10:41
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    Cicero felsefre serisinde erdem ahlak

    Felsefe Serisi’nin yeni kitabında Ahmet Taha Alper, retorik konusunda adeta altın standart haline gelmiş, bir hatip, filozof, siyasetçi ve hukukçu olarak tarihe eşsiz bir iz bırakan, bugün halen diktatörlüğe muhalefetin simgesi olan Cicero’yu anlatıyor.

    Cicero, Romalı ideal bir politikacı, hukukçu ve mükemmel bir hatipti. Stoa felsefesini benimseyen Cicero, iyi bir devletin nasıl olacağı hakkında, dostluk, erdem, yaşlılık ve mutluluk gibi, toplumsal yaşamın hemen her alanında düşünce üretti.

    Cicero felsefre serisinde erdem ahlak #1

    Sayfa: 80

    Dahi düşünceler

    Bugün dahi düşünceleri güncel çalışmalara ilham olmaktadır. Roma’nın en çalkantılı siyasi döneminde yaşayan Cicero, dürüstlüğü, adaleti, özgürlük tutkusu ve büyüleyici konuşma tarzıyla döneminde bir yıldız gibi parladı. İnandıklarını imparatorlara ve diktatörlere karşı savunmaktan geri durmadı. Ona göre zalimlik her çağda baş belasıydı.


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