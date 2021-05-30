Cicero'nun eskimeyen kitabı: Yaşama ve Yaşlanma Sanatı

Cicero’nun Yaşama ve Yaşlanma Sanatı adlı kitabı, Say Yayınları tarafından yayımlandı. Ünlü hatibin kitabı yıllara adeta meydan okuyor.

Yaşama ve Yaşlanma Sanatı, insan yaşamının en temel sorunlarından birini ele alırken modern okura yüzyıllar öncesinde yaşamış bir Romalının nasıl düşündüğüne, yaşlılığı nasıl kucakladığına dair apaçık bir resim çizer.

Romalı hukukçu, hatip, devlet adamı ve filozof Marcus Tullius Cicero, Roma Cumhuriyeti`nin sendelediği, Julius Caesar`ın yükselişini, diktatörlüğünü ve ölümünü gördüğü heyecanlı bir dönemde yaşadı.

Cicero

TARİHİN ÖNEMLİ FİGÜRÜ

Siyasetin bu heyecanı, gerginliği, karmaşası ve entrikaları siyasi konuşmaları ve yazışmalarında açıkça görülen Cicero, Yunan düşüncesinin daha sonraki dönemlere aktarılmasında büyük rol oynayan, önemli bir tarihi figürdür.

Sayfa: 96

LATİNCENİN FELSEFE DİLİNE KATKI

Cicero sadece döneminin siyasi ortamını iletmekle kalmadı, bilgi teorisi açısından kesinliğe bağlanmak yerine olasılıkların peşinden giden etik alanında dogmatik bir tavır sergileyip Stoacılar ve Sokrates`i takip ederek Latincenin felsefe dili olarak gelişmesine önemli katkılarda da bulundu.

Ergül Tosun

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ergul.tosun@ensonhaber.com