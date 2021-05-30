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- Cicero'nun eskimeyen kitabı: Yaşama ve Yaşlanma Sanatı
Cicero'nun eskimeyen kitabı: Yaşama ve Yaşlanma Sanatı
- Haber Merkezi
- 30.05.2021 - 12:11
Yaşama ve Yaşlanma Sanatı, insan yaşamının en temel sorunlarından birini ele alırken modern okura yüzyıllar öncesinde yaşamış bir Romalının nasıl düşündüğüne, yaşlılığı nasıl kucakladığına dair apaçık bir resim çizer.
Romalı hukukçu, hatip, devlet adamı ve filozof Marcus Tullius Cicero, Roma Cumhuriyeti`nin sendelediği, Julius Caesar`ın yükselişini, diktatörlüğünü ve ölümünü gördüğü heyecanlı bir dönemde yaşadı.
Cicero
TARİHİN ÖNEMLİ FİGÜRÜ
Siyasetin bu heyecanı, gerginliği, karmaşası ve entrikaları siyasi konuşmaları ve yazışmalarında açıkça görülen Cicero, Yunan düşüncesinin daha sonraki dönemlere aktarılmasında büyük rol oynayan, önemli bir tarihi figürdür.
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Sayfa: 96
LATİNCENİN FELSEFE DİLİNE KATKI
Cicero sadece döneminin siyasi ortamını iletmekle kalmadı, bilgi teorisi açısından kesinliğe bağlanmak yerine olasılıkların peşinden giden etik alanında dogmatik bir tavır sergileyip Stoacılar ve Sokrates`i takip ederek Latincenin felsefe dili olarak gelişmesine önemli katkılarda da bulundu.
Ergül Tosun
Kitap sayfası için iletişim:
ergul.tosun@ensonhaber.com