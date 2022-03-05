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    Çiğdem Aldatmaz: Sessiz Bahçelerde Ben Barım

    Öykü ve biyografi yazarı Çiğdem Aldatmaz, üçüncü öykü toplamı Sessiz Bahçelerde Ben Varım ile yeniden okuruyla buluşuyor.
    • Haber Merkezi
    • 05.03.2022 - 15:18
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    Çiğdem Aldatmaz: Sessiz Bahçelerde Ben Barım

    Sevilen yazar Çiğdem Aldatmaz'ın kitabı yayınlandığında büyük ses getirmiş ve çokı beğenilmişti. Sessiz Bahçelerde Ben Varım, yazarın dokunaklı satırların toplamıdır.

    Kitap, okurlardan büyük beğeni alarak, yazarına da büyük ivme kazandrımıştı.

    Bu kez bahçe beni içine çekiyor. Hiç görmediğim, adını bilmediğim, rengini, suyunu, dokusunu bilmediğim bitkilere dokuna dokuna ilerliyorum. Bugüne kadar sevdiğim hiçbir şeye, kimseye böyle dokunmadım. Kulağıma isimler fısıldanıyor. Rüzgâr içime işliyor.

    Üşümüyorum. Başıma gelen tüm kötülükleri silen bir güç var. Teslim oluyorum. Hepsini geçmişime kaydedip devam edecek kuvvet derimin altından paramparça edercesine ilerliyor.

    Çiğdem Aldatmaz: Sessiz Bahçelerde Ben Barım #1

    Sayfa: 323

    BAHÇELERDE VAR OLMAK

    Neden daha önce böyle sakinleşemedim diye merak da etmiyorum. Asıl sakinlik o vakit geliyor. Gözümü açarsam bahçe yok olacak biliyorum, olsun. Oluyor. Ne zamandır içinde olduğum şey sessizlik değilmiş meğer. Sessizlik ruhunu kemiren pençe elini çektiğinde yaşadığın hismiş.

    Artık biliyorum. Ayakkabılarımı atıyorum ayağımdan. Artık onlara ihtiyacım yok. Çünkü sessiz bahçelerde ben varım.


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