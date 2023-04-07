Cinayet romanlarının usta ismi olan Endrew Wilson'dan Sıra Dışı Kötülük kitabı Ödüllü yazar ve gazeteci Andrew Wilson’ın Agatha Christie’nin yaşam öyküsünden esinlenerek kaleme aldığı ‘Cinayet Ustası’ kitabının devamı niteliğindeki Sıra Dışı Kötülük romanını çok seveceksiniz.

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Altın Kitaplar logosuyla okurların beğenisine sunulan Sıra Dışı Kötülük’te gizemli cinayetlerin kraliçesi Agatha Christie, ortadan kayboluşundan iki ay sonra, bir İngiliz ajanının gizemli ölümünü araştırmak için Kanarya Adalarına gidiyor.

Edgar Allan Poe ve LAMBDA edebiyat ödüllerinin sahibi Andrew Wilson, merkezinde Agatha Christie’nin yer aldığı dört kitaplık polisiye roman serisi ile İngiltere ve Amerika’da geniş bir okuyucu kitlesine ulaştı.

Halihazırda çeşitli mecralarda yazarlık dersleri vermekte, polisiye ve biyografi yazımı konularında danışmanlık yapmakta olan Andrew Wilson’un kaleminden Cinayet Ustası Altın Kitaplar etiketiyle Türk okurlarla buluşmuş ve polisiye severlerin beğenisini kazanmıştı.

Andrew Wilson’ın ‘Cinayet Ustası’ kitabının devamı niteliğindeki ‘Sıra Dışı Kötülük’te, ünlü yazarın olağanüstü dedektiflik yeteneği Özel Ajan Davison’un dikkatini çeker. Onun yoğun ısrarlarıyla, İngiliz Gizli İstihbarat Servisi Ajanı Douglas Greene'in tuhaf ve korkunç ölümünü araştırmak için göz alıcı bir yolcu gemisiyle Kanarya Adalarına doğru çıktığı yolculukta bir kadının gemiden dondurucu sulara atlayarak intihar etmesine tanık olur. Bu şok edici deneyimden sonra, adalardaki yemyeşil bir vadide bulunan Taoro Otel'e ulaşır.

Sıra dışı kötülük

Orada, Douglas Greene cinayetine karıştığından şüphelendiği iki adamın da dahil olduğu çeşitli ve büyüleyici bir karakter kadrosuyla tanışır. Ancak Agatha çok geçmeden hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını fark eder ve gemideki genç kadının sözde intiharının Douglas Greene cinayetiyle bağlantılı olduğunu öğrenince çok şaşırır. Şimdi yaşanan her şeyi arkasında bırakabilmek için bu uğursuz gizemde sıra dışı kötülüğün maskesini düşürmek zorundadır.