Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Çinli yazar Guan Moye, yazarın gerçek ismi. Yazarın "Mo Yan" takma ismini seçmesi ise, ailesinin sürekli düşüncelerini uluorta söylememesine bağlıyor.

Guan Moye'nin, 2012’de Nobel Edebiyat Ödülü’nü alması, özellikle son yıllarda neredeyse her Nobel’de olduğu gibi, epey tartışılmıştı. Birçok edebiyatçı ödülün, Çin Komünist Parti üyesi yazara değil de hükümete karşı daha muhalif bir Çinli yazara verilmesi gerektiği kanaatindeydi. Oysa Mo Yan da muhalif. Sadece muhalifliği, kendisi gibi oldukça özgün.

Gerçek adı Guan Moye; ama o kendine Çincede “Konuşma!” anlamına gelen “Mo Yan” ismini uygun görüyor. Bunun sebebi, gençlik yıllarında ailesinin sürekli evin dışında konuşmamasını, düşüncelerini uluorta söylememesini tembihlemesi.

KİTAPLARINDA KENDİSİNİ ANLATMASI

Belki de bu yüzden kitaplarında bol bol kendini anlatıyor Mo Yan, hem ne anlatmak... Ne kadar başarısız bir yazar olduğundan bahsediyor, ne rezil ve aptal bir adam olduğundan. Bir reenkarnasyon hikâyesi olan kitabı Yaşam ve Ölüm Yorgunu, bunun en aşırı örneklerinden biri.





"MO DENİLEN UFAKLIK"

Romanda kendini Mo Yan adında bir yazar olarak karşımıza çıkarmakla kalmıyor, bir de şu şekillerde tanımlıyor: “uydurma romanlar yazar şu Mo Yan”, “Mo Yan denen şu yazar”, “Mo Yan denilen şu ufaklık”, “dalkavuk Mo Yan”, “safsatalar kralı Mo Yan”.Gerçek ile gerçeküstünü harmanlayarak yoğun bir mizahla birlikte absürtlükleri anlatan safsatalar kralının hikâyeleri de genellikle kendi doğup büyüdüğü topraklarda, yani Gaomi Kuzeydoğu Bucağı’nda geçiyor.

Ergül Tosun

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