Çizgi Roman Günü'nde kendi çizgi romanınızı yaratmaya ne dersiniz

Haydi Biraz Cesaret, Kardeşim ve Ben, Hayaletler ve Gülümse gibi bol ödüllü kitaplarından tanıdığımız Amerikalı sanatçı Raina Telgemeier, çizgi roman serüvenini yaşamaya çağırıyor.

Sanatçının, ''Bir çizgi roman yaratmak için neler gerekir?'' sorusundan yola çıkarak hazırladığı Sen de Gülümse, kendi hikâyesini kâğıda dökmek isteyenlere yol gösterecek çeşitli ipuçları, küçük hileler ve ilham verici tüyolarla dolu, rengârenk bir kılavuz kitap olma özelliği taşıyor.

GÜLÜMSE, KARDEŞİM VE BEN

Çizgi roman yaratma sürecini, beş ayrı bölümde, Gülümse, Kardeşim ve Ben gibi yüz binlerin okuduğu kitaplar üzerinden etkileşimli bir anlatımla açıklayan Raina Telgemeier, bu kez gülümsetme işini okurlarına bırakıyor ve onları hayal güçlerini konuşturmaya davet ediyor.





ÇİZGİNİN UCUNDAKİ DETAYLAR

Yaratıcılığın sınırı yok. Tam da 25 Eylül Çizgi Roman Günü'nü kutlamaya hazırlandığımız bugünlerde, Sen de Gülümse ile çizginin ucundaki dünyaları keşfetmenin tadına varın.

Ergül Tosun

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ergul.tosun@ensonhaber.com