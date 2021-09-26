Euro
10.4288
1.16%
Dolar
8.8674
1.2%
Altın
499.22
1.7%
Borsa
1.385
-1.2%
Bitcoin
373.453
0.23%
EXEN Coin
21.95
-1.03%
20ºC
İstanbul
Güneşli 20 C

    Çizgi Roman Günü'nde kendi çizgi romanınızı yaratmaya ne dersiniz

    Haydi Biraz Cesaret, Kardeşim ve Ben, Hayaletler ve Gülümse gibi bol ödüllü kitaplarından tanıdığımız Amerikalı sanatçı Raina Telgemeier, çizgi roman serüvenini yaşamaya çağırıyor.
    • Haber Merkezi
    • 26.09.2021 - 10:45
    • Güncelleme : 26.09.2021 - 10:46
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Çizgi Roman Günü'nde kendi çizgi romanınızı yaratmaya ne dersiniz

    Sanatçının, ''Bir çizgi roman yaratmak için neler gerekir?'' sorusundan yola çıkarak hazırladığı Sen de Gülümse, kendi hikâyesini kâğıda dökmek isteyenlere yol gösterecek çeşitli ipuçları, küçük hileler ve ilham verici tüyolarla dolu, rengârenk bir kılavuz kitap olma özelliği taşıyor.

    GÜLÜMSE, KARDEŞİM VE BEN

    Çizgi roman yaratma sürecini, beş ayrı bölümde, Gülümse, Kardeşim ve Ben gibi yüz binlerin okuduğu kitaplar üzerinden etkileşimli bir anlatımla açıklayan Raina Telgemeier, bu kez gülümsetme işini okurlarına bırakıyor ve onları hayal güçlerini konuşturmaya davet ediyor.

    Çizgi Roman Günü nde kendi çizgi romanınızı yaratmaya ne dersiniz #1

    ÇİZGİNİN UCUNDAKİ DETAYLAR

    Yaratıcılığın sınırı yok. Tam da 25 Eylül Çizgi Roman Günü'nü kutlamaya hazırlandığımız bugünlerde, Sen de Gülümse ile çizginin ucundaki dünyaları keşfetmenin tadına varın.

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir