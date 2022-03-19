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Claude Lanzmann'ın yazdığı Shah adlı kitap

Claude Lanzmann'ın yazdığı Shah adlı kitap

Shoah, Claude Lanzmann’ın on yılı aşkın sürede çekimlerini tamamladığı, Yahudi Soykırımı ile ilgili dokuz saatlik belgesel filminin, en az filmdeki görüntüler kadar çarpıcı senaryosu.