Çocuk büyütülürken anne babalara rehberlik eden kitaplar

Anne babaların çocuklarını büyütürken, hem çocukların okuyabileceği hem de miniklere okunabilecek gelişim kitapları ebeveynler için hazırladık.

Taze anne-baba olmak, şimdiye kadar yaptığınız en stresli şeylerden biri olabilir. Nasıl olacağını düşündüğünüzde engellerle dolu olan bir yol gibi görünebilir ve bu normaldir. Hamilelik sürecinden itibaren ebeveyn olmanın getirdiği stresle başa çıkmak çok kolay olmayabilir.

Anne ve baba, bebeklerine nasıl daha iyi bakabilecekleri konusunda akıllarındaki soru işaretlerini çeşitli kaynaklardan ve çevrelerine danışarak gidermeye çalışmaktadır.

Öte yandan anne babalara rehberlik edecek kitaplar da mevcut. İşte onlardan bazıları...

Koşulsuz Ebeveynlik – Alfihe Kohn

Çocuklara nasıl laf dinletiriz? sorusuyla başlar ve onları itaat ettirmenin yollarını tartışırız. Alfie Kohn ise tam anlamıyla ezber bozan bu kitapta “Çocuklar neye gereksinim duyar ve bu gereksinimleri nasıl karşılarız?” sorusunu soruyor ve sağlıklı bir psikolojik gelişim yolunda çocuklarla birlikte çalışmayı hedefleyen yöntemleri açıklıyor.

Geliştiren Anne Baba – Doğan Cüceloğlu

Psikoloji alanında ülkemizde öncü yazarlar ve akademisyenler arasında önce gelen ve çok sevilen isimlerden biridir. Kitapları oldukça sevilmekte ve ebevenyler tarafından oldukça tercih edilmektedir.

Sevmek Yetmez – Nancy Samalin

Nancy Samalin, bu kitabında çocuklarla doğru iletişimin temellerini konu almış.

Kusursuz Ebeveyn Yoktur – Isabelle Filizoat

Ebeveyn olmak büyük bir maceradır. Büyüleyici bir maceradır evet ama bazen de fiziksel ve ruhsal olarak tüketici bir hal alır. Çocuk eğitimi dünyanın en çok tartışılan konularından biridir.

Bilinçli Bebek – Aletha J. Solter

Bebekler neden ağlar? Neden sürekli kucakta tutulmak isterler? Bebeklerin uyku saatlerindeki düzensizlikler nasıl aşılabilir? Tuvalet eğitimi vermenin en iyi yöntemi nedir? İlk yıllar zeka gelişimi açısından ne kadar önemlidir? Bilinçli Bebek, kendine güvenen ve bilinçli bireyler yetiştirme yolculuğunun ilk 2,5 yılında anne babalara çığır açıcı önerilerde bulunuyor.

Oyun Oynama Sanatı – Aletha J. Solter

Doğal ebeveynlik öncüsü Aletha J. Solter, bu kitabında çocuklarla oyun oynama iletişimini detaylı bir şekilde ele almıştır

Tuvalet İletişimi – Evren Bay Şengül

Bu kitap, kendini kirletmeme içgüdüsü ile dünyaya gelen bebeklerin tuvalet ihtiyacını anlamak ve buna cevap vermeyi öğrenmek için hazırlanmış bir rehberdir.

Otuz Milyon Kelime – Dana Suskind

Her çocuk mutheşem potansiyellerle doğar, ancak içine doğduğu aile onu ister istemez bir kalıba sokar. Çocukların potansiyelini çevresel etkenlerin şekillendirdiğini iyi bir şekilde eden bu kitabı bütün anne babaların okuması tavsiye ediliyor.

Anne Baba Sihri – Hedvig Montgomery





Bu kitap, size mükemmel ebeveyn olmanın yollarını anlatmıyor. Böyle bir şey olmadığını, ama daha iyiye doğru yol alabileceğimizi söylüyor ve bunun için adımlar sunuyor.

Bütün Beyinli Çocuk – Daniel J. Siegel

Nöro-psikiyatrist Daniel J. Siegel ve aile danışmanı Tina Payne Bryson, çocuk beyninin nasıl bağlantılar kurduğu ve olgunlaştığı ile ilgili yeni bilimsel veriler ışığında çöküş ve çileden çıkma hallerinin gizemini çözüyorlar.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com