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    Çocuk edebiyatı için yeni kitap: Kayıp Defter

    Çocuk edebiyatımızın ödüllü yazarlarından Gülsevin Kıral, usta işi kurgusu ve gizemle ördüğü yeni romanı Kayıp Defter ile okurlarını anlamlı ve sürükleyici bir maceraya davet ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 21.09.2021 - 09:42
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    Çocuk edebiyatı için yeni kitap: Kayıp Defter

    Gizemli ve mizah dolu kurgularıyla sevilen Gülsevin Kıral, yine polisiye tadında bir okul hikâyesi anlatıyor. Bir sınıf dolusu öğrencinin, aralarındaki suçluyu arama serüveni, önyargı, dışlama, kuşku, güven gibi duygularla yüzleşme deneyimine evriliyor.

    Öğretmen ve öğrencilerinin, not sisteminin yarattığı panik bulutlarını elbirliğiyle dağıtması, mahalledeki bahçede yeşeren anılar, umut dolu bir dünya betimliyor.

    POLİSİYE TADINDA KİTAP

    Polisiye tadındaki sürükleyici hikâye, doğanın sesini duyulur kılan duru ve umut dolu bir anlatımla her yaştan okurun kalbine dokunuyor.

    Çocuk edebiyatı için yeni kitap: Kayıp Defter #1

    Sayfa: 124

    TADIMLIK...

    "6A sınıfı, matematik öğretmeni Titiz Filiz'in not defterinin kaybolmasıyla karışır. Defter bulunamazsa, hepsinin notu kırılacaktır. Bu sonucu hak etmediğini düşünen çocuklar defterin peşine düşerler. Kaygı dolu arayış, içlerindeki iyiyi kötüyü ortaya çıkardığı gibi, arkadaşlıklarını da gözden geçirmelerine neden olur. Bu arada, mahalledeki fırın bir grup arkadaşı güven veren kokusuyla sarmalarken, eski evin yerindeki ot bürümüş bahçe de Titiz Filiz'in sakladığı unutulmaz anıları fısıldamaya başlar...

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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