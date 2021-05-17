Çocuk edebiyatı kitaplığının ilk iki eseri çıktı

VakıfBank Kültür Yayınları''nın yayın yelpazesi çocuk kitapları ile genişliyor. Kategorideki ilk iki kitabı olan 'Kardan Adam ve Güneş' ile 'Papağan ve Tüccar' miniklerle buluşmak için raflarda.

Tarih, edebiyat, iktisat, felsefe, sanat, insan ve toplum bilimleri oluşan eserleri kültür dünyasına kazandırmaya devam eden VBKY, rengârenk ve sürükleyici kitapları ile çocukların dünyasına misafir oluyor.

Çocukların zihinsel, bilişsel ve sosyal gelişimlerini desteklemek için uzman pedagog ve psikolog onaylı eserler, miniklerin ilgisine sunuluyor.

Çocuk edebiyatı kitaplığının ilk eseri Kardan Adam ve Güneş”in (+3 yaş) ardından 800 yıllık bir fabl olan “Papağan ve Tüccar” da (+6 yaş) VBKY markasıyla raflardaki yerini aldı.

RENKLİ VE NEŞELİ ANLATIMLAR

Çocukların algılarına uygun olarak hazırlanan kitaplar minikleri heyecan verici bir yolculuğa davet ediyor.

Çocuklara ebeveynleriyle birlikte nitelikli zaman geçirebilme imkânı tanıyan eserler, renkli resimler, akıcı ve neşeli anlatımlarla çocukların hayal dünyasını zenginleştirmeyi amaçlıyor.

Çocukların sevdikleriyle birlikte kurduğu duygusal bağı kardan adam metaforu üzerinden yorumlayan modern bir fabl özelliğini taşıyor.

Sayfa: 24

800 YILLIK FABL

Türkçeye ilk kez VBKY tarafından kazandırılan bir diğer eser ise 800 yıllık bir fabl olan “Papağan ve Tüccar” oldu. Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin Mesnevi’sinden uyarlanan hikâye, tüccar bir kadın ile pek çok kıymetli kuş arasında gözdesi olan papağanının ilişkisini konu alıyor.

Fabl olarak yazılmış bu hikâye, okuyucuların üzerinde düşünmeleri ve tartışmaları için zengin bir içerik sunarken, göz alıcı çizimler küçükleri kendi görsel hikâyelerini oluşturmaya teşvik ediyor.

Sayfa: 24

MODERN BİR DOKUNUŞ...

Ödüllü İranlı çizer ve yazar Marjan Vafaeian, geçmişten günümüze taşınan bu nadide hikâyeyi modern bir dokunuşla resmediyor.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com



