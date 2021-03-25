Çocuk gelişimine yardımcı kitap: Karnı Tok Ruhu Aç Çocuklar

Psikolog Fazilet Seyitoğlu'nun yazdığı Karnı Tok Ruhu Aç Çocuklar kitabı, anne ve babalar için rehber niteliği taşıyor.

Yeni nesil ile ilgili yetişkinlerden en çok duyulan şikâyetlerden biri çocukların mutsuz ve doyumsuz olduğu yönünde…

Çocuklarımız tatmin olmaktan uzak, bencil ve mutluluk değil başarı odaklı olarak mı büyüyorlar? Maddi koşulları bakımından en iyisini vermeye çalıştığımız çocuklarımızın manevi gelişimini ihmal ediyor olabilir miyiz?

ÇOCUKLARIN DUYGUSAL GELİŞİMİ

Uzman klinik psikolog Fazilet Seyitoğlu yeni kitabı Karnı Tok Ruhu Aç Çocuklar’da yalnızca çocuk gelişiminde yapılan hataları hayatın içinden örneklerle açıklamakla kalmıyor, aynı zamanda çocuklarımızın duygusal gelişimini desteklemek için yapmamız gerekenler konusunda da kritik tavsiyeler veriyor.

ÖRNEKLERLE CEVAPLAR...

Bu kitapla birlikte anne babalığınıza, çocuğunuzun ruhsal gelişimine dair soru ve sorunlarınıza hayattan ve klinik vakalardan örneklerle cevaplar bulacaksınız.

Gerçek terapi öykülerinin de yer aldığı bu kitapla hem ebeveyn olarak kendinizi hem de çocuğunuzu daha yakından tanıyacak, kendinizin ve çocuğunuzun ruh sağlığı yararına büyük bir adım atmış olacaksınız…

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Sayfa: 272

GELİŞMEDE ETKİLİ VE GÜÇLÜ YOLLAR

Fazilet Seyitoğlu’nun kaleme aldığı bu kitap maddeyle karınları doyurulmuş çocukların ruhlarının ne şekilde iyileştirilebileceğinin etkili ve güçlü yollarını ortaya koyuyor.

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com