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    Çocuk kitaplığı renkleniyor

    Minik okurların hem tatilde hem de derslerden sonra okuyabileceği iki yeni kitap, çocukların seveceği türden.
    • Haber Merkezi
    • 25.04.2022 - 09:23
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    Çocuk kitaplığı renkleniyor

    Her yaştan çocuklar için kitaplar kaleme alan ödüllü yazar Alison Hughes ve grafik tasarımcı Holly Hatam’ın hazırladığı “Küçük Şeyler” ile yazar James Carter ve illüstratör Nomoco imzalı “Bir Zamanlar Bir Yağmur Damlası – Suyun Hikâyesi”, 6 yaş ve üzeri okurlarla buluşuyor.

    Küçük Şeyler

    Küçük Şeyler çoğu kişinin fark edemeyeceği detayları görmeye çalışan bir çocuğun, yolda bulduğu bir teneke içecek kutusunu geri dönüşüme kazandırarak gezegene nasıl sahip çıkmayı öğrenebileceğini anlatıyor.

    Çocuk kitaplığı renkleniyor #1

    Kitap, insan kaynaklı iklim krizine karşı farkındalığı, bireylerin canlılara ve tabiata karşı sorumluluklarını ve küçük sürdürülebilir eylemlerle büyük farkların nasıl yaratılabileceğini hatırlatıyor.

    Çocuk kitaplığı renkleniyor #2

    Bir Zamanlar Bir Yağmur Damlası – Suyun Hikâyesi

    Bir Zamanlar Bir Yağmur Damlası – Suyun Hikâyesi günümüzün temel sorunlarından biri olan su meselesini mercek altına alıyor. Ay neden bu kadar kuru?”, Dünyamız neden bu kadar ıslak? gibi sorulara yanıt arayan kitap, suyun nasıl oluştuğunu anlatırken çocukların, tüm canlıların kaynağı olan suya saygı duymaları konusunda da bir rehber niteliği taşıyor.


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