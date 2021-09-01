- Haberler
- Kitap Haberleri
- Çocuk ve gençlik yazarı Gülten Dayıoğlu’ndan yeni bir kitap Yanardağın Yankısı
Çocuk ve gençlik yazarı Gülten Dayıoğlu’ndan yeni bir kitap Yanardağın Yankısı
- Haber Merkezi
- 01.09.2021 - 10:13
Dero yaşıtlarından oldukça farklı, çok özel bir gençtir. O daha küçük bir çocukken bir gün gökyüzünde mekik şeklinde bir yarık belirir ve yarıktan rengârenk ışınlar yayılır. Dero tanık olduğu bu olayın ardından başka bir boyuta geçebildiğini fark eder.
Doğduğunda başı bedenine göre fazla büyük olduğundan doğumundan beri çevresi tarafından hep dışlanmıştır.
KENDİNİ DÜNYADA SOYUTLAMAK
Bu durum Dero’yu içten içe üzdüğünden, tek başına Tendürek Dağı'ndaki bir mağaraya yerleşip gün geçtikçe kendini evinden, arkadaşlarından, dünyadan soyutlar ama bir yandan dünyayı anlamaya çalışır.
Sayfa: 334
ZORLU BİR GÖREV...
Bir sabah Dero güçlü bir dürtüyle uyanır ve mağaranın derinliklerine gitmek için şiddetli bir istek duyar. Mağarada keşfettikleri onun, dünyanın, uzayın, hatta kâinatın geleceğini derinden etkileyecektir. Dero gelecek için çok zorlu bir göreve başlamak üzeredir şimdi…
Ergül Tosun
Kitap sayfası için iletişim:
ergul.tosun@ensonhaber.com