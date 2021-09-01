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    Çocuk ve gençlik yazarı Gülten Dayıoğlu’ndan yeni bir kitap Yanardağın Yankısı

    Çocuk ve gençlik yazınımızda birçok nesli etkileyen yüze yakın kitaba hayat veren Gülten Dayıoğlu, Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan Yanardağın Yankısı...
    • Haber Merkezi
    • 01.09.2021 - 10:13
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    Çocuk ve gençlik yazarı Gülten Dayıoğlu’ndan yeni bir kitap Yanardağın Yankısı

    Dero yaşıtlarından oldukça farklı, çok özel bir gençtir. O daha küçük bir çocukken bir gün gökyüzünde mekik şeklinde bir yarık belirir ve yarıktan rengârenk ışınlar yayılır. Dero tanık olduğu bu olayın ardından başka bir boyuta geçebildiğini fark eder.

    Doğduğunda başı bedenine göre fazla büyük olduğundan doğumundan beri çevresi tarafından hep dışlanmıştır.

    KENDİNİ DÜNYADA SOYUTLAMAK

    Bu durum Dero’yu içten içe üzdüğünden, tek başına Tendürek Dağı'ndaki bir mağaraya yerleşip gün geçtikçe kendini evinden, arkadaşlarından, dünyadan soyutlar ama bir yandan dünyayı anlamaya çalışır.

    Çocuk ve gençlik yazarı Gülten Dayıoğlu’ndan yeni bir kitap Yanardağın Yankısı #1

    Sayfa: 334

    ZORLU BİR GÖREV...

    Bir sabah Dero güçlü bir dürtüyle uyanır ve mağaranın derinliklerine gitmek için şiddetli bir istek duyar. Mağarada keşfettikleri onun, dünyanın, uzayın, hatta kâinatın geleceğini derinden etkileyecektir. Dero gelecek için çok zorlu bir göreve başlamak üzeredir şimdi…

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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