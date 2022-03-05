Çocuklar için okuma önerisi: Defne ve Diğer Baş Belaları

Çocuklar için okuma önerisi: Defne ve Diğer Baş Belaları

Serdar Uslu'nun, Tudem Edebiyat Ödülleri'nde ikinciliğe değer görülen Defne ve Diğer Baş Belaları isimli romanını çocuklar için öneri kitap olarak sunuyoruz.

Sınırsız hayal gücü, ele avuca sığmaz kahramanlar ve katıksız mizah eşliğinde ip bükücülük sanatına dair hiç bilinmeyenleri açığa çıkaran, fantastik bir serüven.

İpliklerin ucuna bağladığı sözcüklere havada takla attırma suretiyle kendine has bir edebî üslup yakalayan yazar; düşle gerçek arasında asılı kalan anlatısını, ayakları yere sağlam basan bir felsefi alt metne dayandırıyor.

Animasyon filmlerin duyumsattığı heyecanı kitap sayfalarında arayan çocukları ve ruhu her daim çocuk kalanları benzersiz bir okuma hazzıyla baş başa bırakan bu bol köpüklü roman, Emre Karacan'ın karakteristik resimleriyle canlanıyor.

DÜNYANIN ÖTEKİ UCU

Defne ve arkadaşları, kâh orda kâh burda kâh şurda dünyanın öteki ucuna doğru yuvarlanırken eski köye yeni âdetler getirmeyi, hiç bilmedikleri âlemlere sürüklenmeyi, üstüne bir de ''Harita Yürütücülüğü Sanatı''nın inceliklerini hatmetmeyi ihmal etmeyecekler tabii.

BİR DOSTLUK

Amuda kalkmış düşler eşliğinde iplikten deryalar sunan Defne ve Diğer Baş Belaları; okurları eşi benzeri görülmemiş bir dostluk, dayanışma ve mücadele serüvenine ortak ediyor. Hem de en kahkahalısından.

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