Çocuklar için sımsıcak bir okuma: Annemin Mutfağı

Çocuklar için kaleme alınan Annemin Mutfağı adlı kitap, çocuklara sımsıcak bir okuma serüveni sunuyor.

Demir ve Derin birbirini çok seven ama ara sıra çekişen sevimli iki kardeş. Yaz tatili maceralarına da her sene bir yenisi ekleniyor. Üstelik bu yaz Hacer Nine’nin enfes börekleriyle bir yemek yarışmasına katılmasıyla heyecan ikiye katlanıyor…

Kalbinizi ısıtacak unsurlarla örülü bu hikâyede Demir ve Derin kardeşlerle her şeyin doğal olduğu köy yaşantısını ve Hacer Nine’nin mutfağını tanıma fırsatı bulacaksınız.

BİR SÜPRİZ...

Arkadaşlık, yardımlaşma, saygı, sevgi, güven gibi erdemlerin yanı sıra şımarıklık, kendini beğenmişlik, karamsarlık, merak gibi kavramların neler getirip neler götüreceğini eğlenceli bir şekilde öğrenecek, kitabın sonunda sizi bekleyen bir de sürprizle karşılaşacaksınız.