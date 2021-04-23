Çocuklar bayramında okuma şenliği

Bugün Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Bütün çocukların bayramını kutluyoruz. Sevgili çocuklar sizlere üç kitaptan oluşan bir okuma önerimiz var.

Çocuklar! Bayramınız kutlu olsun, hepinize nice bayramlar diliyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün sizlere armağan ettiği bu özel günde sizlere üç kitaptan oluşan okuma listesi hazırladık.

Evde olduğumuz bu günlerde keyifle okuyabileceğiniz 23 Nisan temalı kitapları beğeninize sunuyoruz.

Bayramınız tekrar kutlu olsun...

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda, bu önemli günü dünya çocuklarına armağan eden Ulu Önder Atatürk’ü daha iyi anlamamızı sağlayan kitaplara göz atalım.

Atatürk’le Birlikte Düşünelim

Mavisel Yener'in, bir kültür hizmeti olarak, geleceğimizin umudu olan çocuklarımıza armağan ettiği Atatürk'le Birlikte Düşünelim!, Büyük Önder'le ilgili kaleme alınan proje kitaplara yeni bir yaklaşım getiriyor, sağladığı duyarlılık ve kazanımlarla farklılaşıyor.

Mavisel Yener'in, Atatürk'ün bize bıraktığı değerleri çocukların daha iyi özümsemeleri gayesiyle tasarladığı 50 farklı etkinliğe, Atatürk'ün hayatından önemli izler taşıyan 20 unutulmaz anıya ve Atatürk'ün hayatını incelikle yansıtan 140 fotoğrafa yer vererek bu alanda hazırlanmış tüm eserlerden ayrışan bu benzersiz başvuru kitabı, Atatürk'ün yaşamına dair esin verici bilgiler sunan Biliyor musun? sayfalarıyla da dikkat çekiyor.

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Sayfa: 184

Atatürk Olmak

Büyüyünce ne olacağım? Büyük küçük bütün çocukların derdi büyüyünce ne olacakları değil mi? Aytül Akal’ın, Mustafa Kemal’in pek çok özelliğini kısa ve eğlenceli bir kitaba sığdırmayı başardığı Atatürk Olmak, büyüyünce Atatürk gibi olmak isteyen bir çocuğun sevimli, samimi ve öğretici öyküsünü anlatıyor.

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Sayfa: 24

Cumhuriyetin İzinde

Cumhuriyet, bir yönetim şekli olarak nasıl ortaya çıkmıştır? sorusuna yanıt arayan Koray Avcı Çakman ve Toprak Işık'ın birlikte kaleme aldığı Cumhuriyetin İzinde, Antik Roma'dan çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna uzanan süreçte, toplumların "daha iyi bir yönetim" arayışının izini sürüyor.

Tarihî bilgileri paylaşırken kurgusuna eklediği efsane ve fabllarla özgün bir anlatım sergileyen bu ufuk açıcı kitap, okurlarına yönelttiği ucu açık sorularla, sorgulama ve araştırma isteği uyandırıyor.

Cumhuriyetin İzinde, Anadolu topraklarının cumhuriyetle buluşma hikâyesini hak ettiği değere yaraşır biçimde ele alırken; Türkiye Cumhuriyeti'ni bize armağan edenleri bir kez daha saygı, minnet ve şükran duygularıyla anmamıza vesile oluyor.

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Sayfa: 80

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com