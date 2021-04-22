Çocuklar için 23 Nisan temalı kitaplar

Çocuk bayramı olan 23 Nisan'da çocukların okuyabileceği kitaplar derledik. 23 Nisan kutlu olsun...

Yarın Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı...

Kutlu olsun...

Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan, ülkemizin egemenlik adına atılmış önemli bir gündür. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış tarihi olan 23 Nisan, Atatürk tarafından çocuklara armağan edildi.

Kitap Ayracı olarak biz de çocukların keyifle okuyabileceği kitap listesi hazırladık. Bütün çocukların ve ülkemizin 23 Nisan'ı tekrar kutlu olsun.

Hasan Yiğit - Yaşasaın 23 Nisan

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Sayfa: 28

Yılmaz Basım - Atatürk ve 23 Nisan

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Sayfa: 48

Taki Akkuş - Benim Destanım 23 Nisan Bağımsızlığım

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Sayfa: 112

İ. Hakkı Sunat , Altan Özyürek - 23 Nisan Piyesleri ve Şiirleri





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Sayfa: 95

Koray Avcı Çakman - 23 Nisan





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Sayfa: 16

Ferit Ragıp Tuncor - Bayram Şiirleri 29 Ekim - 30 Ağustos - 23 Nisan

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Sayfa: 240

Mehmet Hengirmen - 23 Nisan - İlk Büyük Millet Meclisi Satın almak için tıklayın: Sayfa: 16 Kitap sayfası için iletişim: ergul.tosun@ensonhaber.com





