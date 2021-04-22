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    Çocuklar için 23 Nisan temalı kitaplar

    Çocuk bayramı olan 23 Nisan'da çocukların okuyabileceği kitaplar derledik. 23 Nisan kutlu olsun...
    • Özel İçerik
    • 22.04.2021 - 14:14
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    Çocuklar için 23 Nisan temalı kitaplar

    Yarın Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı...

    Kutlu olsun...

    Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan, ülkemizin egemenlik adına atılmış önemli bir gündür. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış tarihi olan 23 Nisan, Atatürk tarafından çocuklara armağan edildi.

    Kitap Ayracı olarak biz de çocukların keyifle okuyabileceği kitap listesi hazırladık. Bütün çocukların ve ülkemizin 23 Nisan'ı tekrar kutlu olsun.

    Hasan Yiğit - Yaşasaın  23 Nisan

    Çocuklar için 23 Nisan temalı kitaplar #1

    Satın almak için tıklayın:

    Sayfa: 28

    Yılmaz Basım - Atatürk ve 23 Nisan

    Çocuklar için 23 Nisan temalı kitaplar #2

    Satın almak için tıklayın:

    Sayfa: 48

    Taki Akkuş - Benim Destanım 23 Nisan Bağımsızlığım

    Çocuklar için 23 Nisan temalı kitaplar #3

    Satın almak için tıklayın:

    Sayfa: 112

    İ. Hakkı Sunat, Altan Özyürek - 23 Nisan Piyesleri ve Şiirleri

    Çocuklar için 23 Nisan temalı kitaplar #4

    Satın almak için tıklayın:

    Sayfa: 95

    Koray Avcı Çakman - 23 Nisan

    Çocuklar için 23 Nisan temalı kitaplar #5

    Satın almak için tıklayın:

    Sayfa: 16

    Ferit Ragıp Tuncor - Bayram Şiirleri 29 Ekim - 30 Ağustos - 23 Nisan

    Çocuklar için 23 Nisan temalı kitaplar #6

    Satın almak için tıklayın:

    Sayfa: 240

    Mehmet Hengirmen - 23 Nisan - İlk Büyük Millet Meclisi

    Çocuklar için 23 Nisan temalı kitaplar #7

    Satın almak için tıklayın:

    Sayfa: 16

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com



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