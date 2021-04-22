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Çocuklar için 23 Nisan temalı kitaplar
Çocuk bayramı olan 23 Nisan'da çocukların okuyabileceği kitaplar derledik. 23 Nisan kutlu olsun...
- Özel İçerik
- 22.04.2021 - 14:14
Yarın Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı...
Kutlu olsun...
Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan, ülkemizin egemenlik adına atılmış önemli bir gündür. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış tarihi olan 23 Nisan, Atatürk tarafından çocuklara armağan edildi.
Kitap Ayracı olarak biz de çocukların keyifle okuyabileceği kitap listesi hazırladık. Bütün çocukların ve ülkemizin 23 Nisan'ı tekrar kutlu olsun.
Hasan Yiğit - Yaşasaın 23 Nisan
Sayfa: 28
Yılmaz Basım - Atatürk ve 23 Nisan
Sayfa: 48
Taki Akkuş - Benim Destanım 23 Nisan Bağımsızlığım
Sayfa: 112
İ. Hakkı Sunat, Altan Özyürek - 23 Nisan Piyesleri ve Şiirleri
Sayfa: 95
Koray Avcı Çakman - 23 Nisan
Sayfa: 16
Ferit Ragıp Tuncor - Bayram Şiirleri 29 Ekim - 30 Ağustos - 23 Nisan
Sayfa: 240
Sayfa: 16 Kitap sayfası için iletişim: ergul.tosun@ensonhaber.com
Mehmet Hengirmen - 23 Nisan - İlk Büyük Millet Meclisi
Sayfa: 16
Kitap sayfası için iletişim:
ergul.tosun@ensonhaber.com