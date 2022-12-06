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    Çocuklar için eğlenceli bir okuma: Ağaç Arkadaşım

    Uluslararası ödüllü hikâye anlatıcısı ve eğitmen Nazlı Çevik Azazi’den Ağaç Arkadaşım kitabı, çocukların severek okuyacağı bir eser...
    • Haber Merkezi
    • 06.12.2022 - 12:25
    • Güncelleme : 06.12.2022 - 12:34
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    Çocuklar için eğlenceli bir okuma: Ağaç Arkadaşım

    Uluslararası ödüllü hikaye anlatıcısı ve eğitmen Nazlı Çevik Azazi, Ağaç Arkadaşım kitabıyla tüm çocukları şefkatli masallar ve yemyeşil ağaçlarla buluşturuyor.

    Birbirinden etkileyici ağaç masalları anlatırken okurlarını da bu masal yolculuğuna dahil ediyor; onları hayal gücünün sınırlarını oyun­lar aracılığıyla keşfetmeye ve kendi masallarını yazmaya davet ediyor.

    "Sana anlatacağım masallar..."

    "Bu kitap boyunca çıkacağımız yolculukta masallar ve ağaçlar en yakın arkadaşımız olacak. Onlar sayesinde bol bol hayal kuracağız." diyen Nazlı Çevik Azazi, şunları da ekliyor: "Bu büyülü orman yolculuğumuzda ağaçlarla arkadaş olacağız. Mahallende bir ağaç arkadaş edineceksin. Daha sonra sana ağaç masalları anlatacağım. Bu masallarda ağaçlar bazen konuşuyor, bazen bir insana dönüşüyor, bazen de kalbindeki gizli dünyanın kapılarını aralıyor. Bu arada söyleyeyim, sana anlatacağım masalları ben yazmadım.

    Çocuklar için eğlenceli bir okuma: Ağaç Arkadaşım #1

    Sayfa: 136

    Kulaktan kulağa hikayeler

    Dünyanın her yerinde insanlar binlerce yıldır ağaçların altında oturup birbirlerine masallar anlatmışlar. Anlattıkları bu masallar kulaktan kulağa yolculuk yapmış ve zamanla gelişmiş. Bunların bazıları bana ulaştı ve onları o kadar çok sevdim ki ben de sana anlatmak istedim, umarım sen de onları benim kadar seversin."

    Orhan Veli ağaçları çok severmiş. Onun da mahallesinde bir ağaç arkadaşı varmış. Bak, ona nasıl bir şiir yazmış...

    Ağacım

    Mahallemizde senden başka ağaç olsaydı

    Seni bu kadar sevmezdim.

    Fakat eğer sen bizimle beraber kaydırak oynamasını bilseydin

    Seni daha çok severdim.

    Güzel ağacım!

    Sen kuruduğun zaman

    Biz de inşallah başka mahalleye taşınmış oluruz.


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