Çocuklar için eğlenceli bir serüven: Sihirli Bir Doğum Günü Macerası.. Hayal gücünün sınırlarını genişleten bu neşeli öykü, yaban hayvanlarını ve doğal yaşam alanlarını çok daha yakından tanımamızı sağlayan kıpır kıpır bir anlatı sunuyor.

Haber Merkezi

Karşılaştığımız sorunlara yaratıcı ve akılcı çözüm önerileri getirmenin bizi hızla başarıya götüreceğini hatırlatan kitap; okurları hem doyasıya eğlenebilecekleri hem de yeni dünyalar keşfedebilecekleri bir yolculuğa uçuruyor. Hayvanlara dair paylaştığı renkli bilgiler eşliğinde yaban hayata karşı merak uyandıran bu yüksek tempolu öykü; doğru yere baktığımızda her zaman yeni, hatta bazen de sihirli şeyler görebileceğimizi ileri sürüyor.

Küçük Yıldızlar - İlk Okuma Kitaplığı serisinde yerini alan Sihirli Doğum Günü Macerası; tabiatın kalbinde, hayvanlarla iç içe bir rotaya direksiyon kırıyor.

Kemerlerinizi sıkı bağlayın! Az sonra dünyanın en müthiş arabasıyla inanılmaz bir kutlama gezintisine çıkacaksınız. Üstelik, yarım saatlik bir sürüşün ardından maceranın orta yerine iniş yapacaksınız.

Zıplayarak gezen ceylanlarla, nehirden kafalarını size uzatan suaygırlarıyla, dörtnala koşan zürafalarla, devasa fillerle ve belki de çayırda oyun oynayan yavru aslanlarla burun buruna gelmeniz an meselesi...

İyisi mi, dedelerinin Ayla ve Ali için hazırladığı doğum günü sürprizini hiç bozmayalım ve sizi de bir an önce kutlamaya ortak edelim. Hayal gücünün sınırlarını genişleten bu neşeli öykü, yaban hayvanlarını ve doğal yaşam alanlarını çok daha yakından tanımamızı sağlayan kıpır kıpır bir anlatı sunuyor.

Sayfa: 64

Okuduğunu anlama

Küçük Yıldızlar - İlk Okuma Kitaplığı'' serisi kapsamında 'Okuma Seviyesi 3' olarak sınıflandırılan Sihirli Doğum Günü Macerası, son bölümünde yer verdiği bulmaca ve oyunlarla, 7 yaş ve üzerindeki okurların kelime dağarcığını zenginleştiriyor, okuduklarını daha iyi anlamalarına ve pekiştirmelerine olanak sağlıyor.